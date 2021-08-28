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Шнуров предстал в образе Фрейда в новом клипе проекта «Зоя»
Шоу-бизнес
Шнуров предстал в образе Фрейда в новом клипе проекта «Зоя»
Невские Новости  /  Анастасия Борисенко

Москва, 28 августа. Основатель группы «Ленинград» Сергей Шнуров анонсировал выход клипа своего нового проекта «Зоя». Музыкант появился в музыкальном видео с густой бородой.

Небольшой отрывок из нового клипа на песню «Мне бы хлеба» Шнуров показал на своей странице в Instagram. Он сообщил, что премьера состоится 30 августа.

В начале видео лидер «Ленинграда» предстал перед поклонниками в образе основателя психоанализа Зигмунда Фрейда. На кадрах музыкант ходит по кабинету и рассуждает вслух.

«Наше подсознательное желание пряника не вышибить ну никаким кнутом! Можно заработать только навязчивый мучной невроз», — отмечает Шнуров.

Подписчики основателя «Ленинграда» оценили его новый образ. Многие сравнили музыканта со знаменитыми русскими писателями, например, с Федором Достоевским, Иваном Тургеневым и Антоном Чеховым.

«Прочитала в комментариях, что Шнуров похож на Тургенева, Чехова и Достоевского! Сделала вывод, что похож на интеллигентного человека, скорее всего, им и является!»;

«Сергей! Вы как дворянин в этом образе!!! Солидно и интеллигентно!» — отметили комментаторы.

Ранее телеведущий и актер Оскар Кучера вспомнил, как Сергей Шнуров пришел на премию Муз-ТВ в 2003 году. По его словам, лидер «Ленинграда» был сильно пьян.

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шнуров ленинград зоя
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