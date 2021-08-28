Российский экипаж выиграл соревнования по «танковому биатлону» на АрМИ-2021

Москва, 28 августа. Гонка третьих экипажей первых и вторых дивизионов на конкурсе «Танковый биатлон» завершилась победой российской команды.

Наши танкисты соревновались с соперниками из Китая и Узбекистана и пришли к финишу первыми. Второе место в заезде заняли бойцы бронетанковых войск Народно-освободительной армии Китая, третьими финишировали узбекские танкисты.

Ранее сообщалось, что военный эксперт Виктор Литовкин подверг критике польские претензии в адрес новейшего российского танка «Армата» и объяснил темпы поставок этой машины в части ВС РФ.