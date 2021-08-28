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Российский экипаж выиграл соревнования по «танковому биатлону» на АрМИ-2021

  /   Обновлено: 28 августа 2021 14:05
Армия
Российский экипаж выиграл соревнования по «танковому биатлону» на АрМИ-2021
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Москва, 28 августа. Гонка третьих экипажей первых и вторых дивизионов на конкурсе «Танковый биатлон» завершилась победой российской команды.

Наши танкисты соревновались с соперниками из Китая и Узбекистана и пришли к финишу первыми. Второе место в заезде заняли бойцы бронетанковых войск Народно-освободительной армии Китая, третьими финишировали узбекские танкисты.

Ранее сообщалось, что военный эксперт Виктор Литовкин подверг критике польские претензии в адрес новейшего российского танка «Армата» и объяснил темпы поставок этой машины в части ВС РФ.

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соревнования танковый биатлон арми-2021
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