Букеты к 1 сентября будут продаваться по ценам 2020 года

Москва, 28 августа. Представители цветочного рынка оценили среднюю стоимость букетов ко Дню знаний.

Цветочные магазины в России будут торговать букетами, предлагая на них прошлогодние цены, убеждены эксперты отрасли. Об этом пишет ТАСС.

Предполагается, что средняя стоимость букета достигнет 1100 или 1200 рублей. Различные промоакции и скидки позволят нивелировать эффект, вызванный ростом цен на сами цветы в районе 30%.

Член совета директоров ассоциации «Теплицы России» Александр Литвиненко прогнозирует розничной цене планку в 1100 рублей, что примерно равняется уровню прошлого и позапрошлого годов.

Основатель сети «Цветочный ряд» Иван Утенков считает, что в столице горожане заплатят за букет к 1 сентября 1200 рублей, а жители регионов отдадут за него порядка 700 рублей.

Самый дорогой букет, который можно найти в России, предлагается в магазинах отечественной столицы. Специалисты компании «Эвотор» выяснили, где выгоднее всего приобретать цветы.