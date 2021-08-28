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Букеты к 1 сентября будут продаваться по ценам 2020 года
Экономика
Букеты к 1 сентября будут продаваться по ценам 2020 года
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 28 августа. Представители цветочного рынка оценили среднюю стоимость букетов ко Дню знаний.

Цветочные магазины в России будут торговать букетами, предлагая на них прошлогодние цены, убеждены эксперты отрасли. Об этом пишет ТАСС.

Предполагается, что средняя стоимость букета достигнет 1100 или 1200 рублей. Различные промоакции и скидки позволят нивелировать эффект, вызванный ростом цен на сами цветы в районе 30%.

Член совета директоров ассоциации «Теплицы России» Александр Литвиненко прогнозирует розничной цене планку в 1100 рублей, что примерно равняется уровню прошлого и позапрошлого годов.

Основатель сети «Цветочный ряд» Иван Утенков считает, что в столице горожане заплатят за букет к 1 сентября 1200 рублей, а жители регионов отдадут за него порядка 700 рублей.

Самый дорогой букет, который можно найти в России, предлагается в магазинах отечественной столицы. Специалисты компании «Эвотор» выяснили, где выгоднее всего приобретать цветы.

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день знаний букеты цветов ценовой рост
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