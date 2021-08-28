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Самолет вылетел в Геленджик из Москвы после сообщения об угрозе взрыва

  /   Обновлено: 28 августа 2021 13:57
Происшествия
Самолет вылетел в Геленджик из Москвы после сообщения об угрозе взрыва
wikimedia.org  /  A.Savin CC BY-SA 3.0

Москва, 28 августа. Пассажирский самолет, об угрозе взрыва на борту которого сообщили неизвестные, вылетел из московского аэропорта Домодедово в Геленджик.

После проверки на борту самолета не обнаружили никаких опасных предметов. Лайнер вылетел из Москвы в Геленджик в 13:32 по московскому времени, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Неизвестные сообщили в силовое ведомство о «минировании» самолета. Для проверки воздушного судна были задействованы сотрудники аэропорта. Рейс должен был вылететь в 11:25 по московскому времени.

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самолет москва домодедово
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