Самолет вылетел в Геленджик из Москвы после сообщения об угрозе взрыва

Москва, 28 августа. Пассажирский самолет, об угрозе взрыва на борту которого сообщили неизвестные, вылетел из московского аэропорта Домодедово в Геленджик.

После проверки на борту самолета не обнаружили никаких опасных предметов. Лайнер вылетел из Москвы в Геленджик в 13:32 по московскому времени, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Неизвестные сообщили в силовое ведомство о «минировании» самолета. Для проверки воздушного судна были задействованы сотрудники аэропорта. Рейс должен был вылететь в 11:25 по московскому времени.