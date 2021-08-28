Эксперт Коваленко подвергла критике факт наличия СБП только в приложении Сбербанка

Эксперт Людмила Коваленко заявила ФАН, что наличие Системы быстрых платежей (СБП) только в приложении Сбербанка иначе как наплевательским отношением к клиентам не назовешь.

Шеф-редактор проекта «Банки и деловой мир» в эксклюзивном интервью прокомментировала факт, что перевести деньги без комиссии в другой банк со счета в личном кабинете Сбербанка нельзя — такая возможность есть только в приложении, которое клиенты, получается, обязаны скачивать на свои смартфоны.

«У меня вообще мнение о Сбербанке и о его некоторых манипуляциях в последнее время такое, мягко говоря, условно хорошее, — сразу призналась Коваленко. — Я сама являюсь его клиентом и перекидываю деньги через приложение. Не стала бы называть это каким-то злостным, намеренным ущемлением прав клиентов. Просто это такое типичное наплевательское отношение к людям».

По словам собеседницы ФАН, подобное положение дел можно назвать и просто недоработкой, потому что в крупнейшей кредитной организации страны сейчас хватаются буквально за все.

«С тех пор как они стали «кушать» в себя все как бизнес-экосистема, какие-то банковские дела уходят у них на пятый план, — сказала Коваленко. — Я вот сужу по Facebook: в моей ленте довольно много нареканий от людей по самым разным поводам. Но ясно, что никто не обязан скачивать приложение только для того, чтобы воспользоваться СБП».

facebook.com / Людмила Коваленко

Особенно в свете того, что не все россияне (а услугами Сбербанка в той или иной степени пользуется большинство жителей нашей страны) умеют пользоваться мобильными приложениями.

«Я могу сказать вам так: только что разговаривала со своей крестной матерью, которой 83 года, — делится собеседница ФАН. — Мы купили ей смартфон, но она им не пользуется, потому что реально не может в нем разобраться. В компьютере еще как-то разбирается, а в приложениях — нет!»

При этом ни для кого не секрет, что Россия очень продвинута с точки зрения компьютерных технологий по сравнению со многими другими странами, подчеркнула эксперт.

«Однако это не исключает того, что у нас очень много людей, которые по тем или иным причинам не могут или не умеют пользоваться смартфонами, — пояснила Коваленко. — Или вообще не хотят пользоваться приложениями».

Кроме того, не стоит забывать и о том, что не везде и не всегда хорошо работают сигналы мобильной связи, посетовала Коваленко.

«Причем даже в Подмосковье, где я сейчас живу на даче всего в 20 километрах от столицы, — сказала она в заключение. — Что тогда говорить о других регионах страны?»

Корреспондент ФАН обратился с подобным вопросом в Сбербанк, и эксперт службы заботы о клиентах ответила буквально следующее:

«Наше приложение очень востребовано для переводов, поэтому Система быстрых платежей была подключена там. Мы подумаем над добавлением СБП на сайт Сбербанк Онлайн».

Ранее стало известно, что Сбербанк планирует создать механизмы для возврата своим клиентам списанных у них ранее в счет различных долгов социальных выплат