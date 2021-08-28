Центр «Вектор» объяснил разницу между «ЭпиВакКороной» и «ЭпиВакКороной-Н»

Москва, 28 августа. Вакцины «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» состоят из одного действующего вещества, заявила замгендиректора центра «Вектор» Татьяна Непомнящих.

Несмотря на то, что вакцины состоят из одного вещества, их синтезирование происходит по-разному. Однако пациенты не ощущают никакой разницы между препаратами, добавила она.

По словам Непомнящих, главное отличие в вакцинах от коронавируса центра «Вектор» заключается в пептидах. В «ЭпиВакКороне» они синтезируются по отдельности.

«В «ЭпиВакКороне-Н» эти зернышки, два из них, объединены в один. То есть такой же початок, одни зернышки как были, а другие два побольше и из двух частей», — цитирует ее RT.

В данный момент в стране идет подготовка к новому учебному году. В связи с коронавирусом в школах будут усилены противоэпидемические меры, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.