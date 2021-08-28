Число жертв взрыва на складе боеприпасов в Казахстане достигло 13. События дня

Депутат ГД РФ предложил вывести из оборота металлические деньги
28 августа депутат Государственной думы Сергей Жигарев предложил вывести из оборота металлические монеты. По словам политика, производство жестяных денег обходится стране дороже, чем их номинал. Депутат предложил заменить металл на бумажные купюры, выпуск которых обойдется дешевле. Жигарев добавил, что сейчас россияне все чаще используют безналичный способ оплаты, поэтому актуальность монет с каждым днем уменьшается.
Китай в резкой форме попросил США прекратить военно-морские провокации
wikipedia.org / пресс-служба ВМС США
Поднебесная выразила протест руководству Соединенных Штатов в связи с проходом двух американских кораблей через Тайваньский пролив. Как отметил представитель минобороны Китая Тань Кэфэй, Вашингтон постоянно совершает «подобные провокационные действия» и создает крупнейшие риски региональной безопасности. Власти Китая настоятельно потребовали от западных коллег прекратить военно-морские провокации. Напомним, 27 августа ракетный эсминец и катер береговой охраны США прошли через Тайваньский пролив.
Число погибших на складе боеприпасов в Казахстане достигло 13
pixabay.com / Olga Oginskaya
pixabay.com / Olga Oginskaya
28 августа пресс-служба МЧС республики доложила, что спасатели обнаружили тело еще одного погибшего в результате взрывов на складе боеприпасов в Жамбылской области. На данный момент личность жертвы устанавливается. Также ведутся аварийно-спасательные работы, поиски пропавших продолжаются. Напомним, 26 августа на складе инженерных боеприпасов воинской части N28349, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, возник пожар, в результате которого произошло более десяти взрывов. Площадь пожара составила почти 700 квадратных метров.
Массовая драка произошла в центре Москвы
Prt Scr youtube.com / Lusaban
Около десяти граждан устроили массовую драку на Бауманской улице в центре столицы. Участниками побоища стали выходцы из стран Средней Азии. Инцидент произошел в районе дома 35/1. Согласно имеющимся данным, в драке не использовались никакие посторонние предметы и к моменту прибытия полиции на место происшествия участники потасовки разбежались. Напомним, 12 июля массовая драка, среди мигрантов разгорелась около станции метро «Кузьминки». После чего под стражу взяли более 200 граждан. А уже в августе этого года более 150 мигрантов выдворили из России.