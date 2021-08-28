Число жертв взрыва на складе боеприпасов в Казахстане достигло 13. События дня

Депутат ГД РФ предложил вывести из оборота металлические деньги 28 августа депутат Государственной думы Сергей Жигарев предложил вывести из оборота металлические монеты. По словам политика, производство жестяных денег обходится стране дороже, чем их номинал. Депутат предложил заменить металл на бумажные купюры, выпуск которых обойдется дешевле. Жигарев добавил, что сейчас россияне все чаще используют безналичный способ оплаты, поэтому актуальность монет с каждым днем уменьшается.

Китай в резкой форме попросил США прекратить военно-морские провокации wikipedia.org / пресс-служба ВМС США Поднебесная выразила протест руководству Соединенных Штатов в связи с проходом двух американских кораблей через Тайваньский пролив. Как отметил представитель минобороны Китая Тань Кэфэй, Вашингтон постоянно совершает «подобные провокационные действия» и создает крупнейшие риски региональной безопасности. Власти Китая настоятельно потребовали от западных коллег прекратить военно-морские провокации. Напомним, 27 августа ракетный эсминец и катер береговой охраны США прошли через Тайваньский пролив.

Число погибших на складе боеприпасов в Казахстане достигло 13 pixabay.com / Olga Oginskaya pixabay.com / Olga Oginskaya 28 августа пресс-служба МЧС республики доложила, что спасатели обнаружили тело еще одного погибшего в результате взрывов на складе боеприпасов в Жамбылской области. На данный момент личность жертвы устанавливается. Также ведутся аварийно-спасательные работы, поиски пропавших продолжаются. Напомним, 26 августа на складе инженерных боеприпасов воинской части N28349, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, возник пожар, в результате которого произошло более десяти взрывов. Площадь пожара составила почти 700 квадратных метров.