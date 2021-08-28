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Российский пловец Граничка завоевал золото Паралимпиады с мировым рекордом

  /   Обновлено: 28 августа 2021 13:49
Спорт
Российский пловец Граничка завоевал золото Паралимпиады с мировым рекордом
facebook.com  /  Команда ПКР - RPC team

Токио, 28 августа. Россиянин Андрей Граничка стал золотым призером Паралимпиады в Токио на дистанции 100 метров брассом. Пловец установил мировой рекорд.

Граничка проплыл дистанцию за 1 минуту и 25,13 секунды. Серебро досталось испанцу Антони Понсе Бертрану, который достиг финиша за 1 минуту и 26,53 секунды. Именно ему ранее принадлежал мировой рекорд.

Третьим стал представитель Китая Ли Цзюньшэн. Он преодолел 100 метров брассом за 1 минуту 31,34 секунды. В соревнованиях принимал участие еще один россиянин Юрий Лучкин, финишировавший четвертым.

Пловцы выступали в категории SB5. Ею обозначают лиц с низким ростом, а также имеющих серьезное поражение конечностей. В эту же группу входят спортсмены, у которых отсутствуют две конечности.

Андрей Граничка уже становился призером Паралимпиады в Токио. Пловец завоевал серебряную медаль в комплексном плавании на дистанции 200 метров.

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паралимпиада токио граничка
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