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Прибрежные города Кубани защитят от затоплений
Общество
Прибрежные города Кубани защитят от затоплений
сайт администрации Краснодарского края  /  Неизвестен

Краснодар, 28 августа. В генеральный план пяти городов Краснодарского края внесли изменения, направленные на отвод воды и защиту от подтоплений. Об этом на недавней пресс-конференции доложил первый вице-губернатор края Андрей Алексеенко.

По словам чиновника, подобная необходимость есть во всех муниципальных образованиях, находящихся в прибрежной зоне.

«Разрабатываются генеральные планы Геленджика, Анапы, Горячего Ключа, Сочи и Славянска-на-Кубани. Изменения коснутся разделов инженерной подготовки территории, включая мероприятия по защите от затопления и подтопления, а также каналы для отвода воды», — отметил Андрей Алексеенко.

Разработка генеральных планов запланирована на 2022-2023 годы. Согласно документам, в городах предусмотрено углубление русел естественных водотоков, запланировано 1000 км сетей дождевой канализации и создание отводных каналов и насосных станций. 

Ранее ФАН сообщал, что в Краснодарском крае оценивают масштабы разрушений, которые принес мезоциклон в середине августа. Для этого в городах и поселках работают специальные комиссии.

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города краснодарский край генеральный план зоны подтопления
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