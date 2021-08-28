Политолог: Афганская кампания для США не закончена и закончится не скоро

Афганская кампания для Вооруженных сил США не закончена и закончится не скоро, несмотря на поспешное бегство международной коалиции. Об этом ФАН рассказал политический аналитик Владимир Соловейчик.

Ответ США

Вашингтон провел в Афганистане спецоперацию против боевика «Исламского государства»1 (террористическая организация, запрещенная в России). Боевика, который занимался организацией нападений, ликвидировали. Об этом сказано в письменном заявлении представителя Центрального командования ВС США Уильяма Урбана.

Федеральное агентство новостей /

«Военные силы США сегодня провели дистанционную контртеррористическую операцию против организатора [нападений] «ИГ1 в Хорасане», — сказано в письме.

«Позорное бегство»

Как отметил Владимир Соловейчик, афганская кампания для Вооруженных сил США не закончена и закончится не скоро. Несмотря на «поспешное и позорное бегство» из Афганистана военных США и их союзников по НАТО, окончательно умыть руки у них никак не получится, уверен эксперт. Не потому, что они не хотят, а потому, что террористы им этого сделать не дадут.

«Подобное развитие событий можно было предположить заранее: еще когда 20 лет назад США и их союзники по НАТО организовали вторжение на афганскую землю. Очевидно, что уроки провальных неоднократных британских атак на афганскую территорию с целью закабалить местные племена учтены не были, как и опыт Апрельской (1978 года) революции и последующей 14-летней гражданской войны, включая пребывание в Афганистане ограниченного контингента советских войск в 1979-1989 годах», — пояснил Владимир Соловейчик.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

По его мнению, натовцы действовали так, как будто ничего этого не было. Разумеется, они за это поплатились. Очевидно, что большинству сельского населения Афганистана — а эта страна по сей день является аграрной, феодальной, во многом и с элементами рабовладения и родо-племенного общества — исламисты куда ближе и понятней, чем продажная и неэффективная «демократия по-американски», которую принесла с собой в 2001 году НАТО, отмечает эксперт.

«Разумеется, религиозным фанатикам всех оттенков и террористам на афганской земле в последние полвека активно противостояли сторонники НДПА (впоследствии партии «Ватан» — «Партии Отечества»), но опираться на них натовские оккупанты не пожелали, рассматривая их — и, в общем, справедливо — как левых радикалов и марксистов просоветского толка. Иных идейных и принципиальных оппонентов что запрещенных в РФ талибов («Талибан»1. — террористическая организация, запрещена в России), что запрещенных в РФ игиловцев, в афганском обществе не было и нет. Соответственно, вся интервенция США и их союзников на афганской земле была изначально обречена на поражение, вопрос был лишь в сроках и формах», — заключил Владимир Соловейчик.

Ранее Пентагон раскрыл подробности теракта в аэропорту Кабула. Американские власти уверены, что взрыв устроил террорист-смертник, а сообщники открыли огонь из стрелкового оружия.

1 Организация запрещена на территории РФ.