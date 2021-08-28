Эксперт Минздрава России оценил силу иммунитета к COVID-19 после болезни

Москва, 28 августа. Переболевший COVID-19 человек имеет более сильный иммунитет, чем после вакцинации, рассказала специалист Минздрава России Оксана Драпкина.

Несмотря на это, вакцинация от коронавируса имеет очень большое значение. Процедура необходима для профилактики заражения, рассказала главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина в эфире телеканала «Россия-24».

«Иммунитет после болезни более сильный, более напряженный», — сообщила эксперт.

Вакцинация является эффективным средством профилактики коронавируса. Ранее доктор Елена Малышева заявляла, что реакция организма на процедуру в виде недомогания не опасна как для человека, так и для окружающих.