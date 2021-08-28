Маргарита Симоньян изменилась до неузнаваемости после родов

Москва, 28 августа. Певица Валерия восхитилась внешним видом Маргариты Симоньян, которая после родов резко похудела. По мнению артистки, журналистка превосходно выглядит.

Маргарита Симоньян стала гостьей шоу Валерии на YouTube. Известная артистка, посмотрев на главреда RT, пришла в восторг: Симоньян изменилась до неузнаваемости.

После рождения троих детей журналистка работает над собой и своей фигурой. Она уже сбросила 19 килограммов и не намерена сдаваться. Симоньян собирается через некоторое время обратиться к косметологам и сделать некоторые процедуры.

«Чего я изменилась? Просто перестала рожать и похудела обратно. Как мне удалось? Это вопрос воли и больше ничего. Мне хотелось хорошо выглядеть. И потом, когда ты понимаешь, что тебе уже 40. Сколько тебе осталось, в принципе, хорошо выглядеть?» — сказала 41-летняя Симоньян.

Маргарита Симоньян воспитывает трех детей от режиссера Тиграна Кеосаяна. Пара вместе с 2012 года, но отношения они до сих пор не оформили. По словам Симоньян, Кеосаян делал ей предложения руки и сердца, но она отказывала ему, поскольку не хотела ставить штамп в паспорте.