Турция и Катар могут помочь талибам управлять аэропортом Кабула после ухода США

Кабул, 28 августа. Ситуация в аэропорту афганской столицы становится все более напряженной, в то время как ясности по поводу иностранного присутствия в воздушной гавани после 31 августа по-прежнему нет.

Анкара в деле

Источники канала Al Jazeera вечером 27 августа сообщили, что Турция одобрила запрос радикального движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) на управление кабульским аэропортом им. Хамида Карзая.

Радикальные исламисты обратились к Анкаре за технической помощью в управлении аэрогаванью после 31 августа — крайнего срока вывода всех иностранных вооруженных сил из Афганистана. По словам талибов, это же требование относится и к турецкой стороне.

استمرار عمليات الإجلاء من أفغانستان.. تركيا توافق على تشغيل مطار كابل وطالبان تريد مساعدة إضافية من قطر https://t.co/iVHBfTj32z via @AJArabic — ncomo (@zidancomo) August 27, 2021

Турция начала эвакуацию своих военнослужащих 25 августа, после того как переговоры с руководством «Талибана» не привели к соглашению, благодаря которому Анкара могла бы сохранить вооруженные силы в Афганистане после вывода войск США, как она того хотела. В течение нескольких недель Турция изучала возможность обеспечения безопасности аэропорта им. Хамида Карзая после ухода контингента НАТО.

При этом 27 августа турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в начале текущей недели официальные лица Анкары, включая посла республики Джихада Эргиная, и представители «Талибана» попытались достичь договоренности по данному вопросу в ходе встречи, которая длилась 3,5 часа.

«Талибы предложили заниматься управлением аэропорта Кабула. Кому предложили? Нам. Говорят, что они обеспечат безопасность, но само администрирование работы предложили нам. Мы пока не дали ответ, не приняли решение. Потому что там сейчас в любой момент возможны смертоносные происшествия», — сказал Эрдоган, имея в виду серию терактов в афганской столице.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Taliban'ın Kabil Havalimanı'nın işletilmesi noktasında bize teklifleri var"https://t.co/E1xqTDU2Nj — euronews Türkçe (@euronews_tr) August 27, 2021

После этого два высокопоставленных чиновника сообщили агентству Reuters, что Анкара не будет помогать талибам в управлении аэропортом, если те не согласятся на присутствие турецких служб безопасности.

Источник заявил, что на переговоры с талибами негативно повлияли теракты в аэропорту. Кроме того, рассматривается возможность прекращения международных рейсов из Кабула. Он не сказал, когда состоятся следующие контакты между турецкой стороной и талибами.

Другой анонимный представитель Анкары сообщил, что мер защиты, объявленных «Талибаном», включая установку сторожевых вышек вокруг аэропорта, недостаточно для обеспечения безопасности потенциальной турецкой миссии.

Reuters: "Erdogan says no decision yet on Taliban request for Turkish help at airport" https://t.co/o5jENzRo92 — Evan Kohlmann (@IntelTweet) August 27, 2021

Турция сохранила свое посольство в Кабуле и не эвакуировала основной состав дипломатического персонала, включая посла. Кроме того, для защиты диппредставительства Анкара оставила несколько подразделений специального назначения в Кабуле, а также в Исламабаде — на случай возможных непредвиденных обстоятельств.

В течение последних нескольких лет Турция охраняла военную часть аэропорта от внешних нападений. Этим летом Анкара была близка к заключению сделки с США о продолжении миссии, но стремительный захват талибами страны резко изменил планы.

Федеральное агентство новостей /

Тем не менее американская сторона поблагодарила Турцию за «конструктивную роль» в воздушной гавани Кабула. Напомним, турецкие военные были задействованы в обеспечении безопасности аэропорта во время массовой эвакуации иностранных граждан из захваченного талибами города.

Новый игрок

Канал Al Jazeera со ссылкой на источники в движении «Талибан» также сообщил, что новые афганские власти обратились за технической помощью к Катару в эксплуатации международного аэропорта им. Хамида Карзая. Это произошло после того, как талибы завершили свой первый раунд переговоров с турецкими официальными лицами по той же теме.

Доха сыграла существенную роль в международных усилиях по эвакуации афганцев, желавших покинуть страну после падения Кабула. Десятки тысяч беженцев были доставлены самолетами на американские военные объекты в Катаре. Правда, выходцы из Афганистана ожидают дальнейшей транспортировки, находясь в нечеловеческих и антисанитарных условиях.

【カタル/アフガニスタン】Taliban to seek Qatar’s help running Kabul airport https://t.co/MHugleS6fS — Jun Saito (@jurian777) August 28, 2021

Трагедия в аэропорту

Боевики радикального движения «Талибан» 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над столицей. Сотни тысяч афганцев, не желающих жить при власти радикальных исламистов, ринулись в аэропорт им. Хамида Карзая, из-за чего на объекте наблюдался хаос. В результате стрельбы и давки в воздушной гавани погибли порядка 12 человек.

Федеральное агентство новостей /

Однако проблема безопасности резко усугубилась после крупного теракта, случившегося 26 августа. Взрыв произошел у ворот аэропорта Кабула, где собрались афганцы в надежде улететь из страны. Первоначально сообщалось о двух взрывах, совершенных смертниками. Однако позже в Пентагоне уточнили, что взрыв был один. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ).

UPDATE — The death toll among Afghans rose to nearly 200, ac­cord­ing to a se­nior health of­fi­cial. One hos­pi­tal, the Wazir Ak­bar Khan Hos­pi­tal in cen­tral Kabul, said it had re­ceived the bod­ies of 145 peo­ple killed. # Kabul #KabulAirport https://t.co/4a1TBNxyNr — Ehsanullah Amiri (@euamiri) August 27, 2021

По последним данным, число погибших среди афганцев выросло почти до 200, при этом жертвами трагедии также стали 13 американских солдат. Этот теракт — один из самых смертоносных за все пребывание военного контингента США в Афганистане. Президент Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты найдут виновных и уже готовят планы ударов по террористам «Исламского государства».

1 Организация запрещена на территории РФ.