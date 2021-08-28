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Публицист Вассерман сообщил, на сколько округов могла бы разделиться Украина
Политика
Публицист Вассерман сообщил, на сколько округов могла бы разделиться Украина
wikipedia.org  /  Dmitry Rozhkov CC BY-SA 3.0

Москва, 28 августа. Украина находится в кризисном положении, но может спастись, присоединившись к России в качестве федеральных округов. Такое мнение выразил публицист Анатолий Вассерман.

Журналист уверен, что одного округа в таком случае будет недостаточно. Необходимы минимум два: юго-западный и новороссийский. В этом случае Донецкую и Луганскую области следует присоединить к Ростовской. В экономическом и географическом отношении перечисленные территории составляют Донбасс, рассказал Вассерман журналистам.

Публицист подчеркнул, что есть серьезные причины для воссоединения всея Руси. Однако, по его мнению, Белоруссия будет держаться на нынешней дистанции еще порядка десяти лет. Но у Украины такой необходимости нет, подытожил Вассерман.

Лидер движения «Успешная Украина» Павел Себастьянович ранее обратил внимание на стремление Киева к восстановлению субъектности. По его словам, несмотря на все усилия, Украина остается страной бедных.

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украина россия вассерман
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