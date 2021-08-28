Пловчиха Мария Павлова стала бронзовым призером Паралимпиады в Токио

Токио, 28 августа. Россиянка Мария Павлова принесла национальной сборной еще одну медаль Паралимпиады в Токио. Она завоевала бронзу в комплексном плавании на дистанции 200 метров.

Первое место досталось представительнице США Джессике Лонг, показавшей время 2 минуты и 41,49 секунды. Серебро получила итальянка Ксения Франческа Палаццо, проплывшая 200 метров за 2 минуты и 47,86 секунды. Павлова преодолела дистанцию за 2 минуты 48,63 секунды.

Паралимпиада в Токио продлится до 5 сентября. Россия пока находится на третьем месте в общем медальном зачете. По числу золотых наград россиян опережают китайцы и британцы.

Ранее две бронзовые медали в копилку сборной принесли пловчиха Наталия Буткова и рапирист Никита Нагаев. Последний победил итальянца Маттео Бетти в фехтовании на колясках, сражаясь за третье место.