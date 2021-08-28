Вот это характер: невероятные судьбы российских паралимпийцев

В Токио продолжается праздник мирового спорта — с 24 августа по 5 сентября в столице Японии проходят Паралимпийские игры. Они про боль, слезы, мощную мотивацию и решительное преодоление — когда борешься не только за спортивную награду высшего достоинства, но и за свои мечты и даже жизнь.

Для российских паралимпийцев соревнования такого уровня в этом году — особенное событие: наши спортсмены не участвовали в Играх, страшно подумать, с 2012 года. Всему виной — допинговый скандал, который должен был затронуть паралимпиоников в меньшей степени. Повлияли на такое решение и внешнеполитические санкции, что еще больше шокирует.

В 2021 году российским атлетам с ограниченными возможностями все же разрешили поехать на Паралимпиаду, но под нейтральным статусом. Несмотря на все сложности, россияне выступают достойно, занимая промежуточное третье место после четырех соревновательных дней. Рассказываем, какие сложности скрываются за этими успехами.

Prt Scr youtube.com / Телевидение Олимпийского Комитета России

Валентина Жагот (Академическая гребля)

48-летняя петербурженка Валентина Жагот — женщина по-настоящему уникальная. Академической греблей она стала заниматься еще будучи школьницей. Позже Жагот даже вошла в сборную СССР, но, встретив будущего мужа, решила посвятить себя семье, оставив спорт в прошлом. В 2002 году спортсменка попала в страшную автомобильную аварию. Женщина получила серьезную черепно-мозговую травму, из-за чего стала незрячей. На фоне этого у нее развилась депрессия, с которой женщина боролась несколько лет. Спастись стало возможным благодаря спорту. Жагот приступила к тренировкам и через несколько лет стала звездой паралимпийской гребли.

facebook.com / Команда ПКР - RPC team

Михаил Асташов (Велоспорт)

Несколько дней назад Михаил Асташов завоевал первую для России золотую паралимпийскую медаль в индивидуальной гонке в велоспорте. Впервые об Асташове заговорили в феврале 2020 года, но не из-за его спортивных успехов. Полтора года назад во многих СМИ появилась информация, что в форме курьера службы доставки еды был замечен человек без рук и ног. Далее выяснилось, что сотрудник — это спортсмен, желающий заработать, чтобы принять участие в необходимых отборочных турнирах к Паралимпийским играм — 2020.

У Асташова несгибаемый характер. Еще при рождении от него отказались родители, так как у мальчика не было части рук и ног. Грудничка сначала отправили в дом малютки, затем до 16 лет спортсмен находился в реабилитационном центре в Челябинской области. Позже родители Михаила объявились, сейчас он с ними общается.

Профессиональным спортом Асташов начал заниматься в 2012 году. Он признавался, что это было сложно как с физической, так и с психологической точек зрения, но стремление быть лучшим оказалось сильнее.

facebook.com / Команда ПКР - RPC team

Хеда Бериева (Пауэрлифтинг)

Хеда Бериева — одна из самых успешных в мире спортсменок в паралимпийском пауэрлифтинге. Родилась она в небольшом селе недалеко от Грозного. Девочке поставили страшный диагноз — поражение опорно-двигательного аппарата. В 1998 году семью спортсменки настигло очередное тяжелое испытание — из-за боевых действий в Чечне им пришлось оставить свой дом и перебраться в Сибирь — в Кемеровскую область. Родители девочки делали многое, чтобы Хеда росла как остальные дети без ограничений. Ребенок был очень активным и деятельным. Девочка посещала несколько спортивных секций, где показывала хорошие результаты. В 2009 году Бериева увлеклась пауэрлифтингом и приняла окончательное решение развиваться в этом виде спорта. И не зря: шесть раз она поднималась на высшую ступень пьедестала чемпионата России, покорился девушке и чемпионат Европы, где она выиграла золотую награду.

facebook.com / Команда ПКР - RPC team

Анастасия Диодорова (Плавание)

Пловчиха Анастасия Диодорова приехала в Токио только за победой. Громко заявила о себе она 13 лет назад на Паралимпиаде в Пекине — 18-летняя россиянка тогда выиграла серебряную медаль на дистанции 50 метров баттерфляем. В 2016 году после отстранения российских спортсменов от турнира в Рио Диодорова серьезно думала о том, чтобы завершить спортивную карьеру, но все же приняла решение выступить в Токио. На пути к успеху Настя пережила немало сложностей. В три года девочка лишилась обеих рук, когда залезла в трансформаторную будку. Она носила протезы, но затем отказалась от них из-за неудобств и научилась делать многие вещи ногами: есть, писать и плавать. Девушка ведет активную социальную жизнь: она окончила бакалавриат и магистратуру, выучила два иностранных языка и открыла собственную школу плавания.

Ранее сообщалось, что российский пловец Роман Жданов установил мировой рекорд на Паралимпиаде в Токио. Спортсмен стал паралимпийским чемпионом в комплексном плавании на дистанции 150 метров. Россиянин показал результат в 2 минуты и 12,17 секунды. Победа Жданова принесла сборной 12 золотую медаль на соревнованиях.