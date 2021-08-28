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Юлия Барановская пытается добиться увеличения алиментов на троих детей от Аршавина

  /   Обновлено: 28 августа 2021 12:59
Шоу-бизнес
Юлия Барановская пытается добиться увеличения алиментов на троих детей от Аршавина
instagram.com  /  @baranovskaya_tv

Москва, 28 августа. Телеведущая Юлия Барановская подала новый иск против своего бывшего возлюбленного, экс-капитана «Зенита» и сборной России по футболу Андрея Аршавина.

После расставания с футболистом Барановская воспитывает троих его детей. Однако у Аршавина еще есть дочь от экс-супруги Алисы Казьминой, в связи с чем он ранее добился снижения суммы алиментов на детей телеведущей. Согласно решению Савеловского суда, которое было подтверждено и Мосгорсудом, экс-игрок «Зенита» должен выплачивать старшим наследникам 3/8 своих доходов, а не 50%, как было ранее.

Однако Барановская пытается добиться увеличения алиментов. Как пояснил адвокат ведущей Владислав Подшибякин, это обосновывается практикой Верховного суда и мировым соглашением между бывшими возлюбленными.

«И то, что появился еще один ребенок, не значит, что он может просто взять и срезать ежемесячные выплаты на остальных», — отметил юрист в комментарии «СтарХиту».

По словам Подшибякина, исполнительное производство предусматривает удержание до 75% доходов гражданина, а Аршавин выплачивает только 62% заработка на четверых детей. Второй кассационный суд рассмотрит жалобы, составленные адвокатами Барановской, 31 августа.

Таролог Саона ранее предсказала скорый брак Юлии Барановской. По мнению провидицы, телеведущая сыграет свадьбу и родит еще одного ребенка.

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Все новости / Шоу-бизнес / Юлия Барановская пытается добиться увеличения алиментов на троих детей от Аршавина
аршавин знаменитости барановская
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