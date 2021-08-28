Астролог Гинзбург рассказала, каким знакам зодиака повезет с деньгами в сентябре

Хоть и говорят, что не в деньгах счастье, однако лишними они не бывают никогда. На носу сентябрь: для кого-то это время готовить детей в школу, кто-то собирается ухватить остатки лета и умчать в жаркие страны, а, может, кому-то поступило предложение выгодно вложиться. Чтобы не попасть впросак, ФАН решил узнать, что говорят звезды о финансах. Астролог Элеонора Гинзбург рассказала, каким знакам зодиака повезет с деньгами в сентябре.

Так, по словам эксперта, хорошая финансовая активность в сентябре ожидается у Львов. Осенью им предстоит серьезно включиться в финансовые дела и зарабатывать деньги. Причем звезды этому благоволят.

Не грозят финансовые потрясения и Девам. В сентябре им обеспечены денежные поступления.

Светлая финансовая полоса начнется у Стрельцов.

«Она продолжится на протяжении нескольких месяцев. У них в этом плане везение. В плане инвестиций и расходов не ожидается ничего серьезного. С деньгами будет все нормально», — говорит собеседница ФАН.

vk.com / Элеонора Гинзбург

На протяжении всего сентября хорошая финансовая обстановка складывается и у Рыб. Как отмечает Элеонора Гинзбург, им удастся совмещать несколько источников дохода. При желании они могут инвестировать.

Но на финансовом пьедестале в сентябре окажутся Козероги.

«Прекрасная ситуация: и стабильность, и приходы, и развитие бизнеса, и какие-то премии, поощрения — в общем, наблюдается увеличение заработка. В сентябре Козероги очень ответственно подходят к отношениям между людьми, грамотно распределяют ресурсы. У них одна из лучших ситуаций в плане финансов», — говорит астролог.

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