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Астролог Гинзбург рассказала, каким знакам зодиака повезет с деньгами в сентябре
Общество
Астролог Гинзбург рассказала, каким знакам зодиака повезет с деньгами в сентябре
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Хоть и говорят, что не в деньгах счастье, однако лишними они не бывают никогда. На носу сентябрь: для кого-то это время готовить детей в школу, кто-то собирается ухватить остатки лета и умчать в жаркие страны, а, может, кому-то поступило предложение выгодно вложиться. Чтобы не попасть впросак, ФАН решил узнать, что говорят звезды о финансах. Астролог Элеонора Гинзбург рассказала, каким знакам зодиака повезет с деньгами в сентябре. 

Так, по словам эксперта, хорошая финансовая активность в сентябре ожидается у Львов. Осенью им предстоит серьезно включиться в финансовые дела и зарабатывать деньги. Причем звезды этому благоволят. 

Не грозят финансовые потрясения и Девам. В сентябре им обеспечены денежные поступления. 

Светлая финансовая полоса начнется у Стрельцов. 

«Она продолжится на протяжении нескольких месяцев. У них в этом плане везение. В плане инвестиций и расходов не ожидается ничего серьезного. С деньгами будет все нормально», — говорит собеседница ФАН. 

Астролог Гинзбург назвала, каким знакам зодиака повезет с деньгами в сентябре
vk.com  / Элеонора Гинзбург

На протяжении всего сентября хорошая финансовая обстановка складывается и у Рыб. Как отмечает Элеонора Гинзбург, им удастся совмещать несколько источников дохода. При желании они могут инвестировать. 

Но на финансовом пьедестале в сентябре окажутся Козероги. 

«Прекрасная ситуация: и стабильность, и приходы, и развитие бизнеса, и какие-то премии, поощрения — в общем, наблюдается увеличение заработка. В сентябре Козероги очень ответственно подходят к отношениям между людьми, грамотно распределяют ресурсы. У них одна из лучших ситуаций в плане финансов», — говорит астролог. 

Ранее астролог Анна Сергеева перечислила три безошибочных признака человека, которого не стоит пускать в дом. Специалист также объяснила, как вести себя с такими гостями.

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Все новости / Общество / Астролог Гинзбург рассказала, каким знакам зодиака повезет с деньгами в сентябре
деньги знаки зодиака астролог гороскоп гинзбург
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