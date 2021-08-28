Минпросвещения России заявило об отсутствии планов о переводе школ на удаленку

Москва, 28 августа. Планы по переводу образовательных учреждений в онлайн-формат отсутствуют, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Ничто не может заменить реальное общение с преподавателями, убеждены в ведомстве. К тому же в преддверии 1 сентября в российских школах усилят противоэпидемиологические меры, добавил Сергей Кравцов.

Президент Российской Федерации Владимир Путин ранее обратился к школьникам и учителям. Он дал им напутствие в преддверии нового учебного года. Особое внимание в своем выступлении глава государства уделил первоклассникам.