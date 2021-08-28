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Минпросвещения России заявило об отсутствии планов о переводе школ на удаленку

  /   Обновлено: 28 августа 2021 13:00
Общество
Минпросвещения России заявило об отсутствии планов о переводе школ на удаленку
portal.petrozavodsk-mo.ru  /  Администрация Петрозаводского городского округа

Москва, 28 августа. Планы по переводу образовательных учреждений в онлайн-формат отсутствуют, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Ничто не может заменить реальное общение с преподавателями, убеждены в ведомстве. К тому же в преддверии 1 сентября в российских школах усилят противоэпидемиологические меры, добавил Сергей Кравцов.

Президент Российской Федерации Владимир Путин ранее обратился к школьникам и учителям. Он дал им напутствие в преддверии нового учебного года. Особое внимание в своем выступлении глава государства уделил первоклассникам.

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образование школы минпросвещения
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