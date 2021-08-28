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Пакистанцы со взрывным устройством задержаны у посольства Туркмении в Кабуле

  /   Обновлено: 28 августа 2021 13:00
Происшествия
Пакистанцы со взрывным устройством задержаны у посольства Туркмении в Кабуле
wikipedia.org  /  Cleric77 / CC BY-SA 3.0

Кабул, 28 августа. Несколько граждан Пакистана с самодельным взрывным устройством задержаны талибами возле посольства Туркмении в Кабуле. Об этом сообщила индийская газета Hindustan Times.

В настоящее время с задержанными работают боевики «Талибана»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ). Обстоятельства инцидента и мотивы пакистанцев устанавливаются.

Накануне в аэропорту столицы Афганистана прошла серия взрывов. Погибли по меньшей мере 110 человек. Ответственность за теракты взяли на себя участники запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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кабул задержание взрывное устройство пакистанцы
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