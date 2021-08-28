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Министр нефти и газа Ливии назначил нового главу ННК
Весь мир
Министр нефти и газа Ливии назначил нового главу ННК
facebook.com  /  Ministry of Oil &amp; Gas

Триполи, 28 августа. Министр нефти и газа Ливии Мухаммад Аун издал постановление о назначении Джадаллаха аль-Авкали новым председателем совета директоров Национальной нефтяной корпорации. Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

Согласно документу, он должен занять пост главы ННК Мустафы Саналлы. Причиной такого решения стало продолжительное отсутствие последнего на территории государства.

Аль-Аквали написал ответное письмо Мухаммаду Ауну с благодарностью за оказанное доверие, однако к новым обязанностям не приступил. По его словам, действующий председатель сообщил главному офис-менеджеру, что продолжает работу из-за пределов страны.

Таким образом, он отказался исполнять постановление главы ведомства, чтобы не нарушать работу ННК в условиях продолжающейся неразберихи. Примечательно, что министр нефти недавно просил премьера переходного Правительства национального единства Абд аль-Хамида Дабибу сменить совет директоров корпорации, включая Мустафу Саналлу.

Министр нефти и газа Ливии назначил нового главу ННК
twitter.com  / @Dabaibahamid

Мухаммад Аун сказал, что перестановки необходимы как можно скорее, потому что нынешнее правление сформировано с нарушением законов Ливии. Ранее он рекомендовал на должность председателя Тахера аль-Кахтани.

Напряженность между министром нефти и главой корпорации обострилась в марте, когда переходное правительство создало профильное министерство. До его формирования часть обязанностей выполняло руководство ННК.

В течение многих лет Мустафа Саналла представлял интересы Ливии на встречах стран — членов ОПЕК. Он также выступал посредником в партнерских отношениях с иностранными компаниями по разведке и добыче и стал контактным лицом для заключения срочных контрактов на поставку нефти.

Экономический аналитик Иса Рашван ранее раскрыл коррупционные схемы главы корпорации по контрабанде природного ресурса за границу. Несмотря на обнародованные доказательства, руководитель ННК до сих пор не предстал перед судом.

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ливия аун ннк саналла
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