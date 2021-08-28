Липецкие спасатели сняли с окна четвертого этажа голого мужчину

Липецк, 28 августа. Спасатели сняли с козырька дома обнаженного местного жителя. Экстренные службы приехали по вызову прохожих.

Инцидент произошел на улице Космонавтов в многоэтажном доме. Очевидцы сообщили, что на окне лестничного проема четвертого этажа находится голый мужчина. По словам жильцов, сосед кричал, что «умирает от жажды».

На место происшествия оперативно приехали сотрудники экстренных служб и спасли жителя Липецка. Специалистам предстоит установить причины столь необдуманного поступка, который мог закончиться трагедией. Правоохранители отметили, что мужчина ничего не нарушил. Возможно ему потребуется медицинская помощь.

Жительница Липецка погибла при падении с пятого этажа. Трагедия произошла после распития алкогольных напитков.