Тропический шторм «Нора» принес сильный ветер на побережье Мексики

Вашингтон, 28 августа. Синоптики зафиксировали, что тропический шторм «Нора» усилился до уровня урагана в ходе приближения к мексиканскому побережью.

Информацией об этом поделились специалисты Национального центра по слежению за ураганами США. Сейчас циклон находится в 81-м км от города Кабо-Сан-Лукас в Мексике, штат Южная Нижняя Калифорния.

Максимальная скорость ветра достигает 33 м/с. Сейчас «Нора» движется в северо-западном направлении со скоростью 4 м/с.

Ранее сообщалось, что периферия обширного антициклона сформирует комфортные погодные условия в Санкт-Петербурге. Температура воздуха прогреется до +22 градусов, заявлял ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.