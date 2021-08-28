Во время экспансии на Ближний Восток НАТО разорила не одну страну, а ведь там были солдаты из всех государств ЕС. Об этом ФАН рассказал белорусский политолог Андрей Сыч.

Действия Литвы

Власти Белоруссии сообщили, что литовские пограничники вытеснили на территорию соседней республики группу мигрантов, натравив на них собаку.

«Литовские пограничники пригнали к белорусской границе 17 беженцев. Для их вытеснения на территорию Белоруссии силовики натравливали на иностранцев служебную собаку. Инцидент зафиксирован на участке Лидского погранотряда», — рассказали белорусские власти.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Сообщается, что иностранцы просили литовцев предоставить им статус беженцев, но «вместо этого в нарушение всех международных норм их доставили к белорусской границе под угрозой применения физической силы и оружия».

Столкновение с последствиями

По словам Андрея Сыча, когда смотришь, как на людей натравливают собаку, невольно вспоминаются кадры кинохроники времен Великой Отечественной войны. Сегодня европейские методы борьбы с простыми людьми ничем не отличаются от нацистских. Во время экспансии на Ближний восток НАТО разорила не одну страну, а ведь там были солдаты из всех государств ЕС. Когда они совершали свои международные преступления под лозунгами «За демократию», очевидно, они не рассчитывали столкнуться с последствиями.

«Но вот сейчас, когда эти последствия уже возле их порога, начинают придумывать причины, не желая взять ответственность за содеянное. Формулировки о гибридной атаке Белоруссии на страны ЕС у адекватных людей ничего, кроме испанского стыда, не вызывают. До сих пор нет ни одного подтверждения причастности Минска к нелегальной миграции в ЕС. Зато практически ежедневно фиксируются факты организованной доставки служебным транспортом пограничных служб Литвы, Латвии и Польши мигрантов к белорусской границе», — пояснил Андрей Сыч.

wikipedia.org / Lithuanian Embassy Flag / CC2

Фактически, по его мнению, силовые ведомства Евросоюза оказывают содействие в нелегальной миграции. При этом до сих пор нет ни одного уголовного дела по этим фактам. До сих пор нет никакой реакции со сторона Запада на ситуацию с забитым до смерти гражданином Ирака. Мужчина сполна отведал «демократии» в литовском исполнении, заметил Андрей Сыч.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Польшу в конфликте на границе. По его словам, Варшава незаконно депортирует в Белоруссию беженцев из Афганистана.