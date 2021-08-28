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Диетолог назвал заблуждениями несколько известных фактов о бананах

  /   Обновлено: 28 августа 2021 12:46
Общество
Диетолог назвал заблуждениями несколько известных фактов о бананах
pixabay.com  /  jgzelaya

Москва, 28 августа. Бананы содержат в себе большое количество полезных веществ, однако их едва ли можно считать лучше других фруктов, заявил врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Одной из главных отличительных особенность бананов является их способность якобы улучшать качество сна. По мнению Гинзбурга, это утверждение не стоит воспринимать буквально.

«Мне кажется, бессонница – вещь вторичная, ситуативная, то есть, если у человека, например, невыплаченный кредит или проблемы с семьей, то вряд ли ему банан поможет. Попробовать, конечно, можно», — предложил специалист в эфире телеканала «Звезда».

Существует мнение, что бананы могут бороться с лишним весом благодаря высокому содержанию клетчатки, однако все остальные фрукты также богаты этим элементом. Нормализовать работу кишечника и уровень сахара в крови эти экзотические плоды также не способны, заключил Гинзбург.

Несмотря на то, что бананы употребляются в пищу без кожуры, их обязательно нужно мыть перед съедением, предупредила практикующий врач-диетолог Наталья Лазуренко. Вредные бактерии с кожицы фрукта могут попасть на мякоть во время чистки, предупредила она.

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