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Россиянка Васильева выиграла бронзу Паралимпиады в фехтовании на рапирах

  /   Обновлено: 28 августа 2021 12:52
Спорт
Россиянка Васильева выиграла бронзу Паралимпиады в фехтовании на рапирах
Global Look Press  /  Rodrigo Reyes Marin/ZUMAPRESS.com

Токио, 28 августа. Россиянка Людмила Васильева завоевала бронзовую медаль в фехтовании на рапирах в индивидуальном турнире рапиристок на Паралимпийских играх в Токио.

Россиянка выиграла у китаянки Сяо Жун со счетом 15:12. Спортсменки выступали в категории В, в которую входят фехтовальщики с проблемами контроля рук и туловища.

Людмиле Васильевой 36 лет. Она попала в состав сборной России в 2006 году. Спортсменка является победителем и призером мировых первенств, а также трехкратной чемпионкой Европы.

У сборной России в общем зачете 33 медали: 12 золотых, 7 серебряных и 14 бронзовых.

Паралимпийские игры завершатся в Токио 5 сентября.

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