Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 августа 13:00
12:59
Шоу-бизнес
Юлия Барановская пытается добиться увеличения алиментов на троих детей от Аршавина
12:57
Украина
Политолог объяснил, зачем Украина посылает НАТО сигнал о присутствии альянса в Черном море
12:56
Общество
Пять лет колонии получил бывший топ-менеджер ФК «Ростов» за мошенничество
12:56
Общество
Минпросвещения России заявило об отсутствии планов о переводе школ на удаленку
12:54
Происшествия
Пакистанцы со взрывным устройством задержаны у посольства Туркмении в Кабуле
12:52
Происшествия
Липецкие спасатели сняли с окна четвертого этажа голого мужчину
12:51
Общество
Тропический шторм «Нора» принес сильный ветер на побережье Мексики
12:50
Весь мир
Ливия и Тунис обсудили условия для возобновления наземного и воздушного сообщения
12:49
Весь мир
В Джорджии экс-шериф покинул пост после критики его фото в костюме ку-клукс-клана
12:47
Общество
Топ-5 знаменитостей, которые ушли в монастырь
Все новости

В Джорджии экс-шериф покинул пост после критики его фото в костюме ку-клукс-клана
Весь мир
В Джорджии экс-шериф покинул пост после критики его фото в костюме ку-клукс-клана
ИА «Политика Сегодня»  /  Ягудаев Владимир

Джорджия, 28 августа. Бывший шериф округа Чероки штата Джорджия Роджер Гаррисон подал в отставку с государственной должности после того, как в интернете появилась его фотография в костюме ультраправой организации ку-клукс-клан. Об этом сообщило издание The Huffington Post.

По данным СМИ, фотография госслужащего, где он с другом в костюмах расисткой организации пьет пиво, впервые появилась в сети еще несколько лет назад. Гаррисон объяснил, что это был его наряд на Хеллоуин и что он не придерживается ценностей ку-клукс-клана. По его словам, они с приятелем изображали сцену из комедии «Сверкающие седла» Мела Брукса.

«Оглядываясь назад, я не отрицаю, что это не было глупо. Но кто из 21 или 22-летних в этом мире не совершил глупых ошибок? Все знают о моей жизни все. Я просто бы попросил, чтобы они посмотрели на то, что мы сделали для этого офиса шерифа», — сказал он.

Однако, несмотря на объяснение, ему пришлось покинуть должность в Государственном сторожевом агентстве.

«Шериф Гаррисон подал в отставку. Спикер назначит замену, как только это будет практически возможно», — сообщил пресс-секретарь спикера Палаты представителей Джорджии Дэвида Ралстона.

Раннее командира морской пехоты США отстранили после критики ситуации в Афганистане.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / В Джорджии экс-шериф покинул пост после критики его фото в костюме ку-клукс-клана
сша ку-клукс-клан полиция расизм
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru