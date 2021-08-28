В Джорджии экс-шериф покинул пост после критики его фото в костюме ку-клукс-клана

Джорджия, 28 августа. Бывший шериф округа Чероки штата Джорджия Роджер Гаррисон подал в отставку с государственной должности после того, как в интернете появилась его фотография в костюме ультраправой организации ку-клукс-клан. Об этом сообщило издание The Huffington Post.
Former Cherokee County Sheriff Roger Garrison said the last time the photo emerged that it was a Halloween costume he wore in his 20s. https://t.co/fTpVwJK2hS— HuffPost BlackVoices (@blackvoices) August 28, 2021
По данным СМИ, фотография госслужащего, где он с другом в костюмах расисткой организации пьет пиво, впервые появилась в сети еще несколько лет назад. Гаррисон объяснил, что это был его наряд на Хеллоуин и что он не придерживается ценностей ку-клукс-клана. По его словам, они с приятелем изображали сцену из комедии «Сверкающие седла» Мела Брукса.
«Оглядываясь назад, я не отрицаю, что это не было глупо. Но кто из 21 или 22-летних в этом мире не совершил глупых ошибок? Все знают о моей жизни все. Я просто бы попросил, чтобы они посмотрели на то, что мы сделали для этого офиса шерифа», — сказал он.
“Everybody knows everything about my life. I just ask that they look at my honor and my integrity and the things we’ve done for this Sheriff’s Office.”— shon gables cbs46 (@shongables) August 27, 2021
Roger Garrison, former Cherokee County sheriff resigns from State Watchdog Agency after KKK costume photo surfaces. @CBS46 pic.twitter.com/CRTBnvIvZh
Однако, несмотря на объяснение, ему пришлось покинуть должность в Государственном сторожевом агентстве.
«Шериф Гаррисон подал в отставку. Спикер назначит замену, как только это будет практически возможно», — сообщил пресс-секретарь спикера Палаты представителей Джорджии Дэвида Ралстона.
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