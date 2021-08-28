В Джорджии экс-шериф покинул пост после критики его фото в костюме ку-клукс-клана

Джорджия, 28 августа. Бывший шериф округа Чероки штата Джорджия Роджер Гаррисон подал в отставку с государственной должности после того, как в интернете появилась его фотография в костюме ультраправой организации ку-клукс-клан. Об этом сообщило издание The Huffington Post.

Former Cherokee County Sheriff Roger Garrison said the last time the photo emerged that it was a Halloween costume he wore in his 20s. https://t.co/fTpVwJK2hS — HuffPost BlackVoices (@blackvoices) August 28, 2021

По данным СМИ, фотография госслужащего, где он с другом в костюмах расисткой организации пьет пиво, впервые появилась в сети еще несколько лет назад. Гаррисон объяснил, что это был его наряд на Хеллоуин и что он не придерживается ценностей ку-клукс-клана. По его словам, они с приятелем изображали сцену из комедии «Сверкающие седла» Мела Брукса.

«Оглядываясь назад, я не отрицаю, что это не было глупо. Но кто из 21 или 22-летних в этом мире не совершил глупых ошибок? Все знают о моей жизни все. Я просто бы попросил, чтобы они посмотрели на то, что мы сделали для этого офиса шерифа», — сказал он.

“Everybody knows everything about my life. I just ask that they look at my honor and my integrity and the things we’ve done for this Sheriff’s Office.”



Roger Garrison, former Cherokee County sheriff resigns from State Watchdog Agency after KKK costume photo surfaces. @CBS46 pic.twitter.com/CRTBnvIvZh — shon gables cbs46 (@shongables) August 27, 2021

Однако, несмотря на объяснение, ему пришлось покинуть должность в Государственном сторожевом агентстве.

«Шериф Гаррисон подал в отставку. Спикер назначит замену, как только это будет практически возможно», — сообщил пресс-секретарь спикера Палаты представителей Джорджии Дэвида Ралстона.

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