В Джорджии экс-шериф покинул пост после критики его фото в костюме ку-клукс-клана

Джорджия, 28 августа. Бывший шериф округа Чероки штата Джорджия Роджер Гаррисон подал в отставку с государственной должности после того, как в интернете появилась его фотография в костюме ультраправой организации ку-клукс-клан. Об этом сообщило издание The Huffington Post.

Former Cherokee County Sheriff Roger Garrison said the last time the photo emerged that it was a Halloween costume he wore in his 20s. https://t.co/fTpVwJK2hS

По данным СМИ, фотография госслужащего, где он с другом в костюмах расисткой организации пьет пиво, впервые появилась в сети еще несколько лет назад. Гаррисон объяснил, что это был его наряд на Хеллоуин и что он не придерживается ценностей ку-клукс-клана. По его словам, они с приятелем изображали сцену из комедии «Сверкающие седла» Мела Брукса.

“Everybody knows everything about my life. I just ask that they look at my honor and my integrity and the things we’ve done for this Sheriff’s Office.”



Roger Garrison, former Cherokee County sheriff resigns from State Watchdog Agency after KKK costume photo surfaces. @CBS46 pic.twitter.com/CRTBnvIvZh