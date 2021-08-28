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Новорожденные выдрята познают жизнь в петербургском океанариуме
Общество

Выдрята появились на свет в конце июля, и весь первый месяц жизни провели с семьей в норе. Сейчас они начинают постепенно привыкать к вольеру и знакомиться с посетителями, а также регулярно посещают ветеринара.

Недавно малыши прошли чипирование и получили индивидуальные паспорта.

«На каждое животное заводится свой индивидуальный ветеринарный паспорт, где вписывается дата рождения и кличка. Также каждому присваивается электронный номер», — рассказал ветеринар.

Новоиспеченных жителей океанариума не обижают их соседи по вольеру. В семействе выдр отношения между старшими и младшими братьями и сестрами похожи на человеческие: они могут шутливо подраться, немного поругаться, но всегда помогут друг другу.

«В некоторых случаях старшие братья и сестры помогают родителям младших братиков воспитывать: они могут выдрят выгуливать, с ними играться, купать и даже иногда приносить еду», — пояснил сотрудник океанариума Дмитрий.

Сейчас маленькие зверьки пробуют взрослую пищу, учатся плавать и активно играют в вольере с сородичами. Посмотреть на них может любой посетитель океанариума.

 

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петербург животные океанариум выдры
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