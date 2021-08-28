Ливия и Тунис обсудили условия для возобновления наземного и воздушного сообщения

Триполи, 28 августа. Ливийская делегация во главе с министром иностранных дел Наджлой аль-Мангуш прибыла в Тунис. Об этом сообщил официальный представитель Правительства национального единства (ПНЕ) Мухаммад Хамуда.

В состав группы также вошел министр внутренних дел Халед Мазен. Они встретились с коллегами из североафриканской республики, чтобы согласовать единый протокол в области здравоохранения в качестве необходимого шага для повторного открытия сухопутных границ и возобновления полетов между странами.

Стороны договорились организовать переговоры представителей Научных комитетов по борьбе с коронавирусом двух государств для урегулирования сложившейся ситуации. Специалисты должны подготовить итоговый документ со всеми правилами для путешественников, чтобы свести к минимуму риски заражения.

В начале июля ПНЕ закрыло границы из-за распространения COVID-19 в соседней стране. Мухаммад Хамуда заверил, что ливийское руководство не забудет о соотечественниках и при первой возможности вернет их на родину.

twitter.com / @Dabaibahamid

Спустя полтора месяца премьер-министр Абд аль-Хамид Дабиба подписал указ о возобновлении наземного и воздушного сообщения с Тунисом начиная с 19 августа. Однако президент республики Каис Саид продлил ограничения со своей стороны, сославшись на меры предосторожности в связи с пандемией коронавируса.

Ряд аналитиков считают, что лидер североафриканского государства решил полностью закрыть контрольно-пропускные пункты с Ливией не только из соображений безопасности здоровья граждан. Он опасается проникновения на территорию страны террористов из Триполи, которые активизировались в последнее время.

Как передавал телеканал AlArabiya, на прошлой неделе в Тунисе задержали боевика, который планировал покушение на главу государства во время его визита в один из прибрежных городов. Подозреваемый оказался членом террористической организации «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ), проникшим на территорию страны из Ливии.

Кроме того, в тунисском отделении Интерпола заявили о том, что на ливийской авиабазе Аль-Ватыя, подконтрольной турецким вооруженным силам, проходят подготовку около сотни боевиков, которых позже планируют перебросить в соседнюю страну. Глава МВД ПНЕ опроверг данную информацию, сославшись на результаты проверки. Как накануне, 27 августа, сообщил премьер-министр Абд аль-Хамид Дабиба, направленная в Тунис делегация также обсудит с официальными лицами данное обвинение.

Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей в начале июня подготовил и опубликовал документальный фильм «Новая террористическая угроза миру. Формирование зоны нестабильности на юге Ливии». В кинокартине подробно рассказывается о ситуации в североафриканском государстве и возможных последствиях активизации боевиков в регионе.

Prt Scr vk.com / Шугалей Максим Президент ФЗНЦ

1 Организация запрещена на территории РФ.