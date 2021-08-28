Ушла из жизни старейшая жительница Италии

Пьяцца-Армерина, Италия, 28 августа. Мария Олива скончалась на 113-м году жизни.

Житель Италии самого преклонного возраста умер. Соответствующим статусом обладала Мария Олива, ей было 112 лет. Согласно информации ANSA, гражданка страны всю жизнь провела в небольшом городе Пьяцца-Армерина на острове Сицилия.

Последний день рождения итальянка отпраздновала 16 апреля. Известно, что у нее было восемь детей. Пять из них живут до сих пор. При этом у Оливы также имеется 58 внуков и правнуков.

Папа римский Франциск встречался со старейшей жительницей государства в 2018 году, когда посещал Сицилию. После произошедшего наиболее старым гражданином Италии становится Ида Дзоккарато. В мае ей исполнилось 112 лет.