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Ушла из жизни старейшая жительница Италии

  /   Обновлено: 28 августа 2021 12:48
Происшествия
Ушла из жизни старейшая жительница Италии
Федеральное агентство новостей  /  Елизавета Акимова

Пьяцца-Армерина, Италия, 28 августа. Мария Олива скончалась на 113-м году жизни.

Житель Италии самого преклонного возраста умер. Соответствующим статусом обладала Мария Олива, ей было 112 лет. Согласно информации ANSA, гражданка страны всю жизнь провела в небольшом городе Пьяцца-Армерина на острове Сицилия.

Последний день рождения итальянка отпраздновала 16 апреля. Известно, что у нее было восемь детей. Пять из них живут до сих пор. При этом у Оливы также имеется 58 внуков и правнуков.

Папа римский Франциск встречался со старейшей жительницей государства в 2018 году, когда посещал Сицилию. После произошедшего наиболее старым гражданином Италии становится Ида Дзоккарато. В мае ей исполнилось 112 лет.

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