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Силы сопротивления талибам сообщили о росте своей численности за счет коммандос
Армия
Силы сопротивления талибам сообщили о росте своей численности за счет коммандос
Global Look Press / ZUMAPRESS.com  /  Str / Xinhua

Кабул, 28 августа. Командование FANR (Фронт афганского национального сопротивления) заявило о значительном росте своих сил за счет прибытия бойцов коммандос в Панджшерское ущелье.

Руководство FANR сообщило о готовности решительно противостоять отрядам движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещена в России) и сообщило о концентрации в провинции Панджшер военнослужащих спецподразделений афганской армии. Они готовы «сражаться до конца» с талибами, отметили представители сил афганского сопротивления.

«Мы хотим сообщить, что в составе Фронта афганского национального сопротивления различные силы. Среди них — представители коммандос. Это специальные подразделения афганской армии, которые готовы отстаивать Панджшер», — отмечается в заявлении FANR.

Ранее стало известно, что представители «Талибана» предложили властям США сохранить дипломатическое присутствие в Афганистане. О ликвидации боевым американским дроном радикального террориста в афганской провинции Нангархар сообщал телеканал «360».

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан талибан FANR
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