Россиянам расскажут о подвигах военных врачей в фильме «Терпи, Солдат!»

Москва, 28 августа. Следственный комитет России опубликовал фильм «Терпи, солдат!» о работе врачей и хирургов в военное время.

День военного медика отмечается ежегодно 28 августа. Праздник появился эпоху императора Александра I который в 1805 году создал центральный орган военного управления для контроля за здоровьем солдат. Военным врачам удавалось не просто «подлатать» раненых бойцов, но и помочь им вернуться в строй после полученных травм.

Врачи из разных стран сплотились как никогда в годы войны. Кинолента «Терпи, солдат!» расскажет о тех, кто ковал Победу за хирургическим столом, рискуя собственной жизнью и вынося с поля боя окровавленных бойцов.

Российские военные врачи представили новейшую технологию восстановления глаз после ожогов. По словам офтальмологов, многоэтапная реконструктивная хирургия помогла молодому человеку с тяжелыми ожогами обоих глаз увидеть около пяти строчек таблицы.