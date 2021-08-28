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Россиянам расскажут о подвигах военных врачей в фильме «Терпи, Солдат!»

  /   Обновлено: 28 августа 2021 12:24
Общество
Россиянам расскажут о подвигах военных врачей в фильме «Терпи, Солдат!»
Федеральное агентство новостей  /  Виктор Сухоруков

Москва, 28 августа. Следственный комитет России опубликовал фильм «Терпи, солдат!» о работе врачей и хирургов в военное время.

День военного медика отмечается ежегодно 28 августа. Праздник появился эпоху императора Александра I который в 1805 году создал центральный орган военного управления для контроля за здоровьем солдат. Военным врачам удавалось не просто «подлатать» раненых бойцов, но и помочь им вернуться в строй после полученных травм.

Врачи из разных стран сплотились как никогда в годы войны. Кинолента «Терпи, солдат!» расскажет о тех, кто ковал Победу за хирургическим столом, рискуя собственной жизнью и вынося с поля боя окровавленных бойцов.

Российские военные врачи представили новейшую технологию восстановления глаз после ожогов. По словам офтальмологов, многоэтапная реконструктивная хирургия помогла молодому человеку с тяжелыми ожогами обоих глаз увидеть около пяти строчек таблицы.

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