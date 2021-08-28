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Ани Лорак и Дмитрий Маликов выступили в Кузбассе на Дне шахтера
Общество
Ани Лорак и Дмитрий Маликов выступили в Кузбассе на Дне шахтера
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Кемерово, 28 августа. Известные артисты выступили на концерте в Киселевске (Кемеровская область) и показали поклонникам кадры своих выступлений. В частности, это сделали Дмитрий Маликов и Ани Лорак.

Концерт, приуроченный ко Дню шахтера, прошел в Киселевске вечером в пятницу. На опубликованных в Сети кадрах видно, что артисты исполнили свои хиты. Зрители активно им подпевали.

Видео с концертов опубликовали на своих страницах в Instagram Дмитрий Маликов и Ани Лорак. Кроме них, на концерте выступили Мари Краймбрери и OFB/Offbeat Orchestra. Дмитрий Маликов выступил в завершающей части концерта. Он исполнял свои хиты под залпы фейерверка.

Певец Дмитрий Маликов часто общается со своими поклонниками, которые иногда обращаются к нему за советом. Недавно он поделился с подписчиками, как привить детям любовь к музыке.

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Ани Лорак кемеровская область маликов
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