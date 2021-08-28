Глава ФЗНЦ Максим Шугалей рассказал, что сейчас происходит в Кабуле

Кабул, 28 августа. Специальный корреспондент международной редакции ФАН Кирилл Романовский в Афганистане встретился с главой Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максимом Шугалеем.

В эксклюзивном интервью российский социолог рассказал, что несмотря на недавно произошедшие теракты, в Кабуле сохраняется спокойная обстановка. Вооруженные силы США быстро покидают страну — их военные самолеты всю ночь поднимались в небо с территории аэропорта.

По его данным, представители «Талибана»1 (запрещено в РФ) заявляют о задержании троих членов группировки «Исламское государство»1 (запрещено в РФ), причастных к теракту. Сведения о количестве жертв взрывов постоянно уточняются, однако уже ясно, что погибших много.

В связи с инцидентом режим безопасности в городе сильно ужесточили. Иногда там пропадают связь и электричество. Тем не менее город живет своей жизнью. Сейчас Шугалей намерен отправиться в центр афганской столицы для продолжения своего исследования. Как отмечается сам социолог — перед ним стоит задача обработать большое количество информации и определить, что из новостей о ситуации в Афганистане является правдой, а что фейком.

Ждите обновлений, мы будем рассказывать, как на самом деле обстоят дела в Кабуле.

1 Организация запрещена на территории РФ.