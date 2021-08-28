Командира морской пехоты США отстранили после критики ситуации в Афганистане

Вашингтон, 28 августа. Командир морской пехоты армии США Стюарт Шеллер был отстранен от службы после критики действий военного командования в Афганистане. Американец потребовал, чтобы высшее руководство страны признало ответственность за гибель 13 военнослужащих в результате теракта в Кабуле. Видео он выложил к себе на страницу в Facebook.

В своем видеообращении Шеллер рассказал, что один из погибших пехотинцев был ему близким другом и многие в армии расстроены из-за того, что никто не берет на себя ответственность за случившееся. Далее он раскритиковал коменданта морской пехоты генерала Дэвида Х. Бергера, министра обороны Ллойда Остина и председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка А. Милли за то, что приняли решение покинуть авиабазу Баграм, тем самым оставив для эвакуации только аэропорт Хамида Карзая в Кабуле.

«Я не говорю, что мы должны быть в Афганистане вечно. Но хоть кто-нибудь из вас бросил свой чин на стол и сказал: «Эй, это плохая идея — эвакуировать аэродром Баграм, до того как мы эвакуируем всех»? Кто-нибудь сделал это? Вам не пришло в голову сделать это. Кто-нибудь поднял руку и сказал: «Мы все испортили»?» — говорит Шеллер в ролике.

Позже он также рассказал, что после публикации видео ему позвонили несколько коллег и попросили его удалить обращение.

«Вчера вечером, когда я опубликовал видео, мне сразу позвонили несколько морпехов и попросили снять этот пост. «Мы все согласны с тобой, Стю, но ничего не изменится, и это тебе придется заплатить за это большую цену», — написал он на странице.

Уже на следующий день Шеллер опубликовал пост о том, что его отстранили от службы по причине «утраты доверия».

«Сегодня я был освобожден от должности по причине «утраты доверия». У Америки много проблем, но это мой дом — это место, где мои три сына станут мужчинами. Америка — это все еще свет, сияющий в тумане хаоса. Когда моя карьера в морской пехоте подойдет к концу, я с нетерпением жду нового начала», — написал он.

Пресс-секретарь Корпуса морской пехоты майор Джим Стенгер подтвердил, что Шеллер был освобожден от обязанностей.

«Очевидно, сейчас очень эмоциональное время для многих морских пехотинцев, и мы призываем всех, кто сейчас испытывает трудности, обратиться за консультацией или поговорить с коллегой. Существует форум, на котором лидеры морской пехоты могут обсудить свои разногласия с командованием, но это не социальные сети», — сказал он.

Теракты в Кабуле

Два взрыва прогремели возле здания кабульского аэропорта в минувший четверг, 26 августа. Ответственность за случившееся взяли на себя террористы запрещенной в России организации «Исламское государство»1. «Талибан»1 (запрещен в РФ) решительно осудил инцидент и пообещали найти и наказать виновных. Телеканал Al Jazeera сообщил, что в результате теракта погибли 110 человек, в их числе 13 американских военных и мирные жители.

1 Организация запрещена на территории РФ.