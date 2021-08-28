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Россияне завоевали еще две бронзовые медали Паралимпиады в Токио

  /   Обновлено: 28 августа 2021 12:25
Спорт
Россияне завоевали еще две бронзовые медали Паралимпиады в Токио
Global Look Press  /  Kenichiro Ogane/AFLO

Токио, 28 августа. Копилка российской сборной пополнилась еще двумя бронзовыми медалями Паралимпиады в Токио благодаря пловчихе Наталии Бутковой и рапиристу Никите Нагаеву.

Буткова стала бронзовым призером Игр в комплексном плавании на дистанции 150 метров. Россиянка преодолела это расстояние за две минуты и 53,25 секунды. Золото досталось китаянке Ю Лю, а второе место заняла другая представительница КНР Янфэй Чжоу.

Соревнования проходили среди спортсменок категории SM1. К ней относятся лица, у которых есть серьезные проблемы с координацией в четырех конечностях, а также с отсутствием ног, рук, части туловища или с минимальным использованием плеч.

Никите Нагаеву удалось победить итальянца Маттео Бетти в фехтовании на колясках. Рапиристы сразились в рамках поединка за третье место. Встреча завершилась со счетом 15:11 в пользу россиянина.

РФ пока занимает третье место в общем медальном зачете Паралимпиады. Ранее пловец Роман Жданов принес в копилку сборной 12-е золото.

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паралимпиада токио буткова
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