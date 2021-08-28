Саудовская Аравия и Катар создадут координационный совет по укреплению сотрудничества

Эр-Рияд, 28 августа. Саудовская Аравия и Катар подписали документ о создании координационного совета, который призван ускорить процесс укрепления связей между двумя государствами.

Договор был подписан исполняющим обязанности главы МИД королевства Мусаидом бин Мухаммадом аль-Айбаном и министром иностранных дел эмирата Мухаммадом бин Абдулрахманом Аль Тани, ранее прибывшим с визитом в Саудовскую Аравию.

Сопредседателями совета будут саудовский наследный принц Мухаммад бин Салман Аль Сауд и лидер Катара Тамим бин Хамад Аль Тани. Согласно заявлению, опубликованному саудовским МИД, этот орган станет основой для укрепления отношений и расширения сотрудничества на благо развития обоих государств.

Накануне катарский министр встретился также с главой королевства, обсудив региональные события и будущее сотрудничество между двумя странами в различных областях.

???? #Qatar and #Saudi Arabia have taken yet another step towards improving relations after the nations’ foreign ministers met to sign an agreement to establish a ‘coordination council’



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Эр-Рияд и Доха восстановили дипломатические отношения в январе текущего года после разрыва в 2017-м. Тогда Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Бахрейн предъявили Катару ряд обвинений, в том числе в поддержке международного терроризма и сотрудничестве с Ираном, и объявили о полной его блокаде. Ряд ограничений, например, на воздушное сообщение с этой страной, был снят через некоторое время, однако официально бойкот прекратился лишь спустя три года при посредничестве США.

В середине августа лидер Катара в качестве очередного шага по нормализации отношений назначил бывшего главу диппредставительства в Кувейте Бандара Мухаммада Абдуллу аль-Аттию послом в Саудовской Аравии.

