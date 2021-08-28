СПЧ выразил соболезнования близким Большаковой после ее смерти

Москва, 28 августа. Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Мария Большакова умерла на 72-м году жизни. Соответствующая информация появилась на сайте СПЧ.

Большакова умерла после тяжелой болезни, сказано в сообщении. Совет по правам человека выразил соболезнования родным и близким члена СПЧ.

Ранее председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил о возможности введения четырехдневной рабочей недели. Однако, по его словам, должны соблюдаться тенденция оплаты труда и отношение россиян к работе.