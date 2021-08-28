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Блогер-путешественник перечислил необычные и абсурдные запреты в других странах
Общество
Блогер-путешественник перечислил необычные и абсурдные запреты в других странах
11.mchs.gov.ru

Москва, 28 августа. Запрет на нахождение в общественном месте без маски сейчас никого и нигде не удивит. При этом в мире существуют ограничения, которые могут показаться на первый взгляд смешными.

Определенные запреты кажутся абсурдными. Они действуют в таких странах как Китай, Соединенные Штаты, Бельгия, Италия и многие другие, рассказал автор блога Traveldiary на платформе «Яндекс.Дзен».

«Некоторые запреты настолько абсурдны, что нормальному человеку не придет в голову ни совершать чего-то подобного, ни штрафовать за это. Однако, есть и реальные правонарушения, за которые турист может поплатиться штрафом или арестом!» — пишет путешественник.

Так, в Китае запрещено спасать тонущего человека. Согласно действующему законодательству, подобная помощь считается вмешательством в судьбу попавшего в беду. В Бельгии же кидание снежков равно киданию камнями. За такое можно получить штраф в 100 евро.

«В Швейцарии очень любят тишину, которую после 22 часов не принято нарушать даже сливом унитаза», — пишет блогер.

На территории Сингапура запрещена жевательная резинка. Также там установлены штрафы за не смытую в общественном туалете воду и плевок на улице. В США тоже хватает странных ограничений. Они меняются в зависимости от штата. Так, в Аризоне нельзя рубить кактусы и будить медведя для фотографии.

Свои ограничения существуют и во время посещения Финляндии. В северной стране тоже уважают тишину, рассказал побывавший там блогер.

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