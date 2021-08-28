Солист Rammstein получил предписание о соблюдении антиковидных мер

Завидово, 28 августа. Полицейские предупредили солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна о соблюдении ограничений на массовые мероприятия из-за коронавирусной инфекции.

«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщает, что Линдеманну выписано предписание о недопущении нарушения антиковидных мер. С этим и был связан визит правоохранителей в гостиничный номер, где поселился немецкий музыкант.

В первых числах сентября Тилль Линдеманн должен выступить на фестивале «Спасская башня». Фронтмен немецкой рок-группы примет участие в мероприятии в качестве хедлайнера.