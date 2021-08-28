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Солист Rammstein получил предписание о соблюдении антиковидных мер

  /   Обновлено: 28 августа 2021 12:08
Происшествия
Солист Rammstein получил предписание о соблюдении антиковидных мер
wikipedia.org  /  Sven Mandel / CC BY-SA 4.0

Завидово, 28 августа. Полицейские предупредили солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна о соблюдении ограничений на массовые мероприятия из-за коронавирусной инфекции.

«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщает, что Линдеманну выписано предписание о недопущении нарушения антиковидных мер. С этим и был связан визит правоохранителей в гостиничный номер, где поселился немецкий музыкант.

В первых числах сентября Тилль Линдеманн должен выступить на фестивале «Спасская башня». Фронтмен немецкой рок-группы примет участие в мероприятии в качестве хедлайнера.

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