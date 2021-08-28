Штамм коронавируса «Дельта» вдвое увеличивает риск госпитализации

Лондон, 28 августа. Пациенты со штаммом коронавируса «Дельта» попадают в больницы вдвое чаще носителей других разновидностей заболевания, выяснили британские ученые.

Более 98% случаев заражения коронавирусом в Великобритании связаны именно с «Дельта"-мутацией. Такие пациенты гораздо больше подвержены риску попасть в больницу из-за своего заболевания.

Заражение штаммом заболевания «Дельта» также увеличивает вероятность тяжелого течения коронавируса, предупредили исследователи из Шотландии. Вакцины от COVID-19 эффективно защищают от этой и других разновидностей коронавирусной инфекции, напомнили ученые.

Российский препарат «Спутник V» способен предотвратить развитие тяжелого течения коронавируса при штамме «Дельта», заявили петербургские деятели науки. Власти порядка 70 стран по всему миру разрешили использовать эту вакцину для своих граждан.