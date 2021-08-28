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Путин поручил создать в России Национальный центр физики и математики
Общество
Путин поручил создать в России Национальный центр физики и математики
pixabay.com

Москва, 28 августа. Кабинет министров России утвердил постановление президента Владимира Путина о создании Национального центра физики и математики.

В России будет создан Национальный центр физики и математики (НЦФМ). Соответствующее распоряжение дал президент страны Владимир Путин. Положение по развитию новой структуры утвердил председатель правительства Михаил Мишустин.

«По поручению президента в России создаётся Национальный центр физики и математики (НЦФМ). Его главные цели – получение новых научных результатов мирового уровня, подготовка учёных высшей квалификации, укрепление научного потенциала страны», — говорится в сообщение Мишустина.

Базой будущего центра станет учебный филиал МГУ, технопарк «Саров» и несколько лучших лабораторий. В его создании примут специалист «Росатома», ученые РАН, Курчатовского института и Московского университета.

Российские ученые создали платформу для квантовых вычислений размером с монету. Это станет основой для квантового компьютера.

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