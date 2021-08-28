СК в Кузбассе возбудил дело об осквернении памятника погибшим в ВОВ

Кемерово, 28 августа. Следователи СКР по Кемеровской области возбудили уголовное дело об осквернении в городе Белово памятника погибшим в Великой Отечественной войне.

Вандалами оказались школьники 10 и 13 лет. Они исписали мемориал нецензурными словами. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 243.4 УК РФ (повреждение мемориалов или объектов, увековечивающих память погибших в ВОВ).

Правоохранители после осмотра записей с камер наблюдения начали проверять детей, проживающих в ближайших домах, опросили учителей школы, а также обратились за помощью к местным жителям. Мать одного из ребят сама пришла в полицию с сыном. Выяснилось, что мальчик с другом решили устроить забаву и порисовать на памятнике.

Новую ротонду, которая расположена на набережной Шадринска, разгромили неизвестные злоумышленники. По данным полиции, инцидент произошел накануне Дня города, сообщало URA.RU..