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Наталья Поклонская упрекнула главу МИД Украины в несдержанности

  /   Обновлено: 28 августа 2021 12:00
Политика
Наталья Поклонская упрекнула главу МИД Украины в несдержанности
Фото из личного архива Натальи Поклонской

Москва, 28 августа. Реакция главы МИД Украины Дмитрия Кулебы на сплетни является показателем несдержанности, считает зампред комитета Государственной думы РФ по международным делам Наталья Поклонская.

Первый замглавы профильного комитета палаты Дмитрий Новиков ранее анонсировал заседание по вопросу назначения Поклонской послом в Кабо-Верде. Сама она не стала комментировать слова коллеги, назвав информацию преждевременной. Ситуацию позже оценил Кулеба, который отметил, что киевские власти могут получить возможность «испортить жизнь» Поклонской, если у нее есть украинское гражданство.

«Комментировать сплетни — это показатель несдержанности. Для министра иностранных дел лучше проявлять качества иного характера. В части его слов «испортить жизнь», так этим с 2014 года и занимаются в Киеве», — заявила Поклонская.

Депутат ранее сообщила, что еще не приняла окончательное решение о своей карьере. По ее словам, сейчас она видит для себя одну должность — прокурор Крыма.

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