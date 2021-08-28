Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 августа 14:27
14:26
Общество
Астролог Гинзбург рассказала, каким знакам зодиака повезет с деньгами в сентябре
14:24
Общество
Число жертв взрыва на складе боеприпасов в Казахстане достигло 13. События дня
14:24
Общество
Составлен список вредных советов для путешествующих самолетом
14:24
Общество
Министр науки России не поддержал отмену ЕГЭ для гуманитариев
14:21
Общество
Оперативный штаб утвердил алгоритм приезда иностранных студентов в Россию
14:20
Происшествия
Три человека погибли при столкновении легковушки с бетонным забором в Новосибирске
14:17
Происшествия
Бабушка убитой в Тюмени школьницы хочет максимально возможного наказания для задержанного
14:13
Экономика
Автолюбителям посоветовали заранее подготовиться к осени
14:12
Происшествия
Водители с битами устроили драку на улице Ватутина в Новосибирске
14:09
Политика
«Жалкое» фото Байдена на пресс-конференции по Афганистану возмутило британцев
Все новости

Немецкий бизнес готов бороться до конца за «Северный поток — 2»
Политика
Немецкий бизнес готов бороться до конца за «Северный поток — 2»
Федеральное агентство новостей  / 

Немецкий бизнес показал, что готов отстаивать свои интересы, в том числе по поводу «Северного потока — 2», считают опрошенные ФАН политологи, эксперты и журналисты.

Трубопровод не остановить

Решение суда германского Дюссельдорфа, который не стал выводить «Северный поток — 2» из-под норм обновленной газовой директивы Евросоюза, не сможет остановить реализацию проекта. Так считает автор немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«В соответствии с решением суда трубопровод должен подчиняться правилам ЕС. По поводу того, как это реализовать, еще могут быть споры, но «Северный поток — 2» это уже не остановит», — пишет автор.

Немецкий бизнес готов бороться до конца за «Северный поток — 2»
Федеральное агентство новостей  / 

Согласно статье, главное положение директивы Евросоюза — разделение компаний, которые поставляют газ и которые эксплуатируют трубопровод. В этих целях оператор Nord Stream 2 AG уже в июне заблаговременно подал запрос в Федеральное сетевое агентство, чтобы «с точки зрения бухгалтерии» отделить оператора от материнского концерна. У ведомства есть четыре месяца, чтобы вынести решение.

Немецкий бизнес готов бороться до конца

Как отметил политический аналитик, публицист Юрий Голубь, правовые вопросы в данном случае второстепенны. Если кто-то хочет помешать проекту, то всегда можно сослаться на существующие юридические препятствия или создать новые.

«Если стоит задача реализовать проект в полном объеме, можно найти способ обойти юридические нюансы. Ключевым остается политическое и экономическое решение, и оно, судя по всему, принято. Германии и Европе в целом нужен «Северный поток — 2», нужна вся его мощность. От этого принципиально зависит конкурентоспособность европейских экономик, сохранение их позиций в мировом разделении труда», — считает Юрий Голубь.

По его мнению, немецкий бизнес показал, что готов отстаивать свои интересы, а найти способ согласовать здравый экономический смысл с извращениями местной правовой системы — задача профессиональных юристов.

Немецкий бизнес готов бороться до конца за «Северный поток — 2»
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин заметил, что большой бизнес — это всегда суды.

«Дональд Трамп тому свидетель. Цель всех этих исков — заработать денег. Это никак не забота о населении, для которого, собственно, этот газ и поставляется. Делить компанию будут хотеть и дальше. А, возможно, часть доли в компании (около 0,5%) достанется очередной украинской «дочке». Для России же международное право, согласно Конституции, не является первостепенным, потому и решение насчет «СП-2» будет приниматься исключительно исходя из национальных интересов», — заключил Антон Бредихин.

«Северный поток — 2» — газопровод из России в Германию мощностью 55 млрд кубометров в год. В конце 2019-го действующий на тот момент президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны, который включал в себя введение санкций в отношении проекта. Как отмечают эксперты, запуск «Северного потока — 2» сможет усилить суверенитет Европы во главе с Германией перед США.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Немецкий бизнес готов бороться до конца за «Северный поток — 2»
россия северный поток - 2
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru