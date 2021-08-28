Немецкий бизнес готов бороться до конца за «Северный поток — 2»

Немецкий бизнес показал, что готов отстаивать свои интересы, в том числе по поводу «Северного потока — 2», считают опрошенные ФАН политологи, эксперты и журналисты.

Трубопровод не остановить

Решение суда германского Дюссельдорфа, который не стал выводить «Северный поток — 2» из-под норм обновленной газовой директивы Евросоюза, не сможет остановить реализацию проекта. Так считает автор немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«В соответствии с решением суда трубопровод должен подчиняться правилам ЕС. По поводу того, как это реализовать, еще могут быть споры, но «Северный поток — 2» это уже не остановит», — пишет автор.

Федеральное агентство новостей /

Согласно статье, главное положение директивы Евросоюза — разделение компаний, которые поставляют газ и которые эксплуатируют трубопровод. В этих целях оператор Nord Stream 2 AG уже в июне заблаговременно подал запрос в Федеральное сетевое агентство, чтобы «с точки зрения бухгалтерии» отделить оператора от материнского концерна. У ведомства есть четыре месяца, чтобы вынести решение.

Немецкий бизнес готов бороться до конца

Как отметил политический аналитик, публицист Юрий Голубь, правовые вопросы в данном случае второстепенны. Если кто-то хочет помешать проекту, то всегда можно сослаться на существующие юридические препятствия или создать новые.

«Если стоит задача реализовать проект в полном объеме, можно найти способ обойти юридические нюансы. Ключевым остается политическое и экономическое решение, и оно, судя по всему, принято. Германии и Европе в целом нужен «Северный поток — 2», нужна вся его мощность. От этого принципиально зависит конкурентоспособность европейских экономик, сохранение их позиций в мировом разделении труда», — считает Юрий Голубь.

По его мнению, немецкий бизнес показал, что готов отстаивать свои интересы, а найти способ согласовать здравый экономический смысл с извращениями местной правовой системы — задача профессиональных юристов.

ФБА «Экономика сегодня» /

Кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин заметил, что большой бизнес — это всегда суды.

«Дональд Трамп тому свидетель. Цель всех этих исков — заработать денег. Это никак не забота о населении, для которого, собственно, этот газ и поставляется. Делить компанию будут хотеть и дальше. А, возможно, часть доли в компании (около 0,5%) достанется очередной украинской «дочке». Для России же международное право, согласно Конституции, не является первостепенным, потому и решение насчет «СП-2» будет приниматься исключительно исходя из национальных интересов», — заключил Антон Бредихин.

«Северный поток — 2» — газопровод из России в Германию мощностью 55 млрд кубометров в год. В конце 2019-го действующий на тот момент президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны, который включал в себя введение санкций в отношении проекта. Как отмечают эксперты, запуск «Северного потока — 2» сможет усилить суверенитет Европы во главе с Германией перед США.