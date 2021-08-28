Жданов завоевал золото Паралимпиады в плавании, побив собственный мировой рекорд

Токио, 28 августа. Российский пловец Роман Жданов установил мировой рекорд на Паралимпиаде в Токио и принес еще одну золотую медаль в копилку сборной.

Спортсмен стал паралимпийским чемпионом в комплексном плавании на дистанции 150 метров. Россиянин продемонстрировал результат в 2 минуты и 12,17 секунды. Победа Жданова принесла сборной 12-ю золотую медаль Паралимпиады.

Второе место занял представитель Израиля Ами Омер Дадаон, который преодолел дистанцию за 2 минуты и 29,48 секунды. Третьим стал японец Такаюки Сузуки, показавший время 2 минуты и 40,53 секунды.

Жданов ранее уже становился золотым призером Паралимпиады в Токио на дистанции 50 метров брассом. Спортсмен, выступающий в классе SB3, преодолел нужное расстояние за 46,49 секунды.