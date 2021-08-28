Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 августа 12:57
12:57
Украина
Политолог объяснил, зачем Украина посылает НАТО сигнал о присутствии альянса в Черном море
12:56
Общество
Пять лет колонии получил бывший топ-менеджер ФК «Ростов» за мошенничество
12:56
Общество
Минпросвещения России заявило об отсутствии планов о переводе школ на удаленку
12:54
Происшествия
Пакистанцы со взрывным устройством задержаны у посольства Туркмении в Кабуле
12:52
Происшествия
Липецкие спасатели сняли с окна четвертого этажа голого мужчину
12:51
Общество
Тропический шторм «Нора» принес сильный ветер на побережье Мексики
12:50
Весь мир
Ливия и Тунис обсудили условия для возобновления наземного и воздушного сообщения
12:49
Весь мир
В Джорджии экс-шериф покинул пост после критики его фото в костюме ку-клукс-клана
12:47
Общество
Топ-5 знаменитостей, которые ушли в монастырь
12:47
Экономика
Денежные выплаты получат долгожители Петербурга
Все новости

Жданов завоевал золото Паралимпиады в плавании, побив собственный мировой рекорд

  /   Обновлено: 28 августа 2021 12:40
Спорт
Жданов завоевал золото Паралимпиады в плавании, побив собственный мировой рекорд
facebook.com  /  Команда ПКР - RPC team

Токио, 28 августа. Российский пловец Роман Жданов установил мировой рекорд на Паралимпиаде в Токио и принес еще одну золотую медаль в копилку сборной.

Спортсмен стал паралимпийским чемпионом в комплексном плавании на дистанции 150 метров. Россиянин продемонстрировал результат в 2 минуты и 12,17 секунды. Победа Жданова принесла сборной 12-ю золотую медаль Паралимпиады.

Второе место занял представитель Израиля Ами Омер Дадаон, который преодолел дистанцию за 2 минуты и 29,48 секунды. Третьим стал японец Такаюки Сузуки, показавший время 2 минуты и 40,53 секунды.

Жданов ранее уже становился золотым призером Паралимпиады в Токио на дистанции 50 метров брассом. Спортсмен, выступающий в классе SB3, преодолел нужное расстояние за 46,49 секунды.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Жданов завоевал золото Паралимпиады в плавании, побив собственный мировой рекорд
паралимпиада жданов плавание
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru