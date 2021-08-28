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Онищенко рассказал, когда Китай предоставит США данные об исследовании СOVID-19
Общество
Онищенко рассказал, когда Китай предоставит США данные об исследовании СOVID-19
Федеральное агентство новостей  / 

Депутат Госдумы, известный эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН назвал доклад американского разведсообщества о происхождении COVID-19 абсурдным.

В тексте доклада сделан акцент на то, что единого мнения у разведслужб об источнике происхождения SARS-CoV-2 нет. Обе гипотезы — заражение человека от животного и искусственное создание вируса (утечка из лаборатории) — являются правдоподобными. Также в докладе сказано, что коронавирус не разрабатывался Китаем как биологическое оружие. Однако версия об искусственном происхождении вируса не отрицается.

«Для меня как для эпидемиолога непонятно, привлекались ли специалисты к этой работе или нет. Ссылок на мнение экспертов, привлеченных разведкой, нет. Если этим докладом занимались только разведки и исходили из своих норм и правил, то это, в общем-то, очень абсурдно. Я надеюсь, что эти обе разведки привлекали экспертов: вирусологов, эпидемиологов, инфекционистов. Они сделали еще одно заключение: у США нет данных, что китайские военные работали с вирусом, чтобы убивать человека. Я не могут понять, на основании чего они могли сделать этот вывод», — прокомментировал собеседник ФАН.

Онищенко рассказал, когда Китай предоставит США данные об исследовании СOVID-19
Федеральное агентство новостей  / 

Все комментарии, которые появляются, звучат беспомощно и неуклюже, подчеркнул Онищенко.

«Сейчас в мире есть конвенция о биологическом оружии и меры контроля за ее исполнением, которые были разработаны специалистами. Они есть и разработаны, но их нужно ратифицировать, чтобы ООН их приняла и потом  признала государственными. Наша страна в таком случае их признает, поскольку в разработке этих мер участвовали российские специалисты», — объяснил академик РАН.

Онищенко подчеркнул, что Китай не будет предоставлять США никаких научных данных о происхождении COVID-19, равно как и американцы сегодня ничего не покажут Китаю. Несмотря на то что китайские власти предоставили доступную им информацию и открыто сотрудничали с ВОЗ.

«Если бы контроль за конвенцией биологического и токсинного оружия был легитимен, то Китай должен был бы предоставить всю документацию, дать возможность изучить и штаммы, потому что была бы обязанность, никого бы не спрашивали», — добавил политик.

Геннадий Онищенко объяснил, что у всех вирусов, которые на сегодняшний день есть и которые вышли из Китая, нет признаков искусственного изменения свойств.

Ранее в Росстате сообщили, что за июль 2021 года коронавирус стал основной причиной смерти в 44 128 случаях, из них в 38 922 он был подтвержден, а в 5063 предполагался. Коронавирус не являлся прямой причиной смерти, но оказал существенное влияние на 1449 случаев в июле 2021 года.

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сша китай онищенко коронавирус
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