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Девочка умерла после употребления бензина-растворителя в Дагестане

  /   Обновлено: 28 августа 2021 11:45
Происшествия
Девочка умерла после употребления бензина-растворителя в Дагестане
pixabay.com  /  wilhei

Кизляр, 28 августа. В Кизляре (Республика Дагестан) умерла полуторагодовалая девочка после того, как выпила растворитель уайт-спирит.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Согласно предварительным данным, девочка была доставлена в городскую больницу с сильным химическим отравлением. Ребенок поступил в состоянии клинической смерти. Врачи диагностировали у нее обширный ожог пищевода с системными осложнениями и поражением сердечно-сосудистой и дыхательной системы. Несмотря на все реанимационные мероприятия, спасти жизнь девочки не удалось.

По данному факту проведут проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего.

СК Подмосковья также начал проверку в связи с массовым отравлением детей пороховыми газами от фейерверков. Инцидент произошел в одном из домов отдыха в Истринском городском округе, сообщал сайт 360tv.ru.

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дагестан кизляр погиб ребенок бензин-растворитель
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