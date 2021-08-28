Ирина Горбачева и ее муж показали фото с младенцем после свадьбы

Москва, 28 августа. Знаменитая актриса Ирина Горбачева и ее супруг, экс-солист группы Quest Pistols Антон Савлепов опубликовали снимок с младенцем после вступления в брак.

Звезда сериала «Чики» и музыкант сыграли тайную свадьбу, после чего на их страницах в Instagram появилось фото с маленьким ребенком. На снимке улыбающаяся Горбачева держит младенца на руках, а Савлепов обнимает жену. Актриса ничего не написала о малыше на фото, но поздравила всех с Днем кино.

Фанаты предположили, что артистка и ее супруг успели стать родителями. Поклонники тут же принялись поздравлять звездную пару в комментариях. Однако сомнения развеял друг Горбачевой, юморист Василий Байдак.

«Поздравляю!!! Очень за вас рад!!! Вы подержали прекрасного чужого ребенка!» — пошутил он в комментариях.

Савлепов, который тоже выложил фото с малышом в Instagram, прокомментировал кадр с иронией. Он отметил, что снимок вызвал множество вопросов.

«Хочу ответить всем и сразу. Да, это я, Ира и ребенок. P. S. после свадьбы в Турции», — написал музыкант.

Ирина Горбачева и Антон Савлепов какое-то время скрывали отношения от поклонников, но затем все же публично сообщили о романе. Лишь недавно актриса подтвердила слухи о свадьбе с музыкантом.