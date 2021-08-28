Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 августа 12:57
12:56
Общество
Пять лет колонии получил бывший топ-менеджер ФК «Ростов» за мошенничество
12:56
Общество
Минпросвещения России заявило об отсутствии планов о переводе школ на удаленку
12:54
Происшествия
Пакистанцы со взрывным устройством задержаны у посольства Туркмении в Кабуле
12:52
Происшествия
Липецкие спасатели сняли с окна четвертого этажа голого мужчину
12:51
Общество
Тропический шторм «Нора» принес сильный ветер на побережье Мексики
12:50
Весь мир
Ливия и Тунис обсудили условия для возобновления наземного и воздушного сообщения
12:49
Весь мир
В Джорджии экс-шериф покинул пост после критики его фото в костюме ку-клукс-клана
12:47
Общество
Топ-5 знаменитостей, которые ушли в монастырь
12:47
Экономика
Денежные выплаты получат долгожители Петербурга
12:46
Общество
Диетолог назвал заблуждениями несколько известных фактов о бананах
Все новости

Ирина Горбачева и ее муж показали фото с младенцем после свадьбы

  /   Обновлено: 28 августа 2021 11:57
Шоу-бизнес
Ирина Горбачева и ее муж показали фото с младенцем после свадьбы
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 28 августа. Знаменитая актриса Ирина Горбачева и ее супруг, экс-солист группы Quest Pistols Антон Савлепов опубликовали снимок с младенцем после вступления в брак.

Звезда сериала «Чики» и музыкант сыграли тайную свадьбу, после чего на их страницах в Instagram появилось фото с маленьким ребенком. На снимке улыбающаяся Горбачева держит младенца на руках, а Савлепов обнимает жену. Актриса ничего не написала о малыше на фото, но поздравила всех с Днем кино.

Фанаты предположили, что артистка и ее супруг успели стать родителями. Поклонники тут же принялись поздравлять звездную пару в комментариях. Однако сомнения развеял друг Горбачевой, юморист Василий Байдак.

«Поздравляю!!! Очень за вас рад!!! Вы подержали прекрасного чужого ребенка!» — пошутил он в комментариях.

Савлепов, который тоже выложил фото с малышом в Instagram, прокомментировал кадр с иронией. Он отметил, что снимок вызвал множество вопросов.

«Хочу ответить всем и сразу. Да, это я, Ира и ребенок. P. S. после свадьбы в Турции», — написал музыкант.

Ирина Горбачева и Антон Савлепов какое-то время скрывали отношения от поклонников, но затем все же публично сообщили о романе. Лишь недавно актриса подтвердила слухи о свадьбе с музыкантом.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Ирина Горбачева и ее муж показали фото с младенцем после свадьбы
горбачева знаменитости савлепов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru