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Церемония прощания с убитой школьницей началась в Тюмени

  /   Обновлено: 28 августа 2021 12:08
Происшествия
Церемония прощания с убитой школьницей началась в Тюмени
pixabay.com  /  carolynabooth

Тюмень, 28 августа. Сегодня в Тюмени прощаются с восьмилетней Настей Муравьевой. Траурная церемония проходит в патологоанатомическом бюро на улице Юрия Семовских.

Школьницу похоронят на Червишевском кладбище рядом с дядей, сообщают СМИ. На похоронах будут присутствовать только родные и близкие девочки.

Настя Муравьева пропала 30 июня 2021 года. Масштабные поиски девочки велись полтора месяца, пока 19 августа ее тело не обнаружили возле автозаправочной станции на берегу озера Оброчное примерно в 2,5 км от дома школьницы.

По подозрению в изнасиловании и убийстве девочки был задержан 40-летний местный житель. На допросе мужчина сознался в совершенном преступлении. Подозреваемый арестован. Расследование уголовного дела продолжается.

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